中市組團赴韓推廣「台中感性」！再掀雙邊旅遊新篇章

台中市政府觀光旅遊局組團赴韓推廣「台中感性」，五場B2B交流再掀雙邊旅遊新篇章。台中市政府宣布，此次推介會中，台韓業者藉由交流強化雙邊觀光業者的產業鏈結，觀旅局也與首爾市觀光協會簽署合作備忘錄(MOU)，未來將攜手推動雙邊旅遊推介、資訊交流與業者合作，奠定長期合作基礎。

台中市觀旅局此次攜手台中市國際觀光發展協會、台中市觀光旅館商業同業公會、台中市樂活觀光產業聯盟協會、台中市好禮協會、大台中腳踏車休閒協會及中華民國觀光工廠促進協會等六大觀光產業代表及其會員等共30家業者參與。

此次行程採台中國際機場往返韓國仁川國際機場的「中進中出」航班，展現市府整合產業、積極搶攻海外市場的決心，也凸顯台中作為中台灣國際觀光門戶的發展定位。

觀旅局長陳美秀說明，此次行程不但舉辦觀光推介會與業者媒合交流活動，推廣團也安排拜訪多家韓國重量級觀光單位，包括韓國最大旅行社Hana Tour、主要旅遊通路ModeTour、韓國最大航空公司大韓航空、所屬子公司真航空，以及韓國旅行業協會等，雙方針對自由行行程設計、產品合作與城市行銷等議題進行深入對談。

推介會中，台韓業者交流強化雙邊觀光業者的產業鏈結，台中觀旅局也正式與首爾市觀光協會簽署合作備忘錄，未來將攜手推動雙邊旅遊推介、資訊交流與業者合作，奠定長期合作基礎。

陳美秀指出，此行特別安排前往拜會韓國旅行業協會，由副會長黃焌皙代表接見，雙方針對社群媒體旅遊風潮、韓國客群偏好及城市品牌推廣策略交流經驗。

黃焌皙表示，台中觀光資源豐富，樂見台中持續在韓國行銷推廣，未來將展開多層次合作，包括旅遊推介、媒合活動、資源整合與平台曝光等。

中華民國觀光工廠促進協會輔導理事長許立昇說，此次拜會Hana Tour與Mode Tour期間，雙方就自由行產品包裝、主題遊程設計及旅客偏好深入交流，韓方業者對「台灣感性」主題與台中多元景點展現高度關注，且台中在地的木藝工坊及酒莊產品等，在推介會中均受到韓國旅行社的青睞。

在拜訪大韓航空期間，觀旅局除表達對其持續投入台中航線營運的感謝外，也就韓國赴台中旅遊市場發展現況、目前航線營運挑戰與潛力展開交流，並針對強化航線能見度、提升旅遊誘因與通航行銷合作等議題進行實質討論，雙方將持續合作以拓展更多赴台中旅遊人潮。

拜訪真航空時，李副總裁表示，先前直飛台中的冬季航班的經驗，加上台中觀光旅遊的吸引力，正積極評估今年冬季增加每日班次。