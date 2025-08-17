中小企業永續轉型標竿學習／美科啟動頭皮永續革命

美科實業創立於2003年，核心理念是「感動生活，淨美世界」，這個核心理念源自於一場全員參與的兩日工作坊，在那場討論中，創辦人陳俊偉不斷提到，「我們不是只為了賺錢存在，而是為了創造價值。」

美科實業是一家從頭皮保養起家的企業，沿著本業開展一系列的永續轉型行動，更透過企業文化的薰陶與考核機制，讓每位員工成為「ESG局內人」，這家B型企業到底是怎麼做到的？

冷門領域暖人心

美科實業永續長簡秀芬說，美科實業草創之初，同業多專注於怎麼讓髮絲柔順與保持香氣，美科卻投入冷門的「頭皮護理」領域。

原因無他，只因他們發現，國內困擾於脂漏性皮膚炎、乾癬等頭皮問題的患者不少，他們長期受藥物副作用所苦，市面上卻少有非藥性的洗髮選擇。

「我們找了百位以上頭皮嚴重受損的病患，進行了長達半年實測，他們有的為了止癢，會在半夜起床沖冷水，有的是肩膀、臉上常有頭皮屑飄落，帶來人際尷尬。」簡秀芬描述那些被忽略的消費者，她的語氣相當地沉重。

從那時候起，美科團隊就設法研發可溫和去角質、恢復頭皮健康的產品，並且與皮膚科醫師合作，一起找出非藥性解方。

後來，產品驗證計畫幫助了超過百位患者，美科也開始與育幼院、教養院合作，教孩子與院生們正確洗頭，展開一連串公益活動。

也正是從那時起，美科實業帶著責任心，思考如何讓產品的價值延伸到更多人的生活裡。

關注被忽略角落

「這一切並非精心規劃，而是我們逐步深入了解永續之後的自然演化。」簡秀芬說，一開始的ESG行動，是從弱勢孩童做起，後來發現照顧孩子的老師與志工，也承受不少健康壓力，於是美科又啟動了「照顧者計畫」，甚至號召企業組成聯盟，擴大ESG守備範圍，一同照顧這群「被忽略的角落」。

2017年，美科實業還參與了新北市「節電參與式預算」計畫，他們自創的節電寶寶、綠精靈故事，還獲得80萬元補助，這次經驗也激勵了美科將節能減碳落實在產品包裝、供應鏈以及綠電導入上。

美科的產品瓶子，有個特別的「缺角」設計，那是為了提醒消費者，別忘了照顧頭皮這塊「missing corner」。此外，美科實業旗下品牌，60%的AROMASE艾瑪絲產品與85%的juliArt覺亞產品，皆使用回收塑料製成，光是改用PCR包材，就為地球減碳13萬公斤。

帶領供應鏈前進

「我們不是成本導向的公司，而是價值導向的公司。」簡秀芬強調，對於公司來說，質量永遠都是第一順位，而永續則是為產品「加分」的關鍵條件。

「我們會用永續評鑑來篩選供應商，表現比較好的，就給更多訂單。」簡秀芬說，此舉激勵了供應商更積極投入回收料製程、參與種樹志工日，甚至也有供應商自願在工廠屋頂裝太陽能板，創超出一個個「永續共好」，靠著長年耐心溝通，美科實業向供應商傳達：「如果你賺錢可以對世界更好，我就讓你賺更多。」

2020年，美科通過B型企業認證，成立永續辦公室與董事會永續委員會。目前綠電導入已經達到75%，另外還有碳足跡盤查、取得ISO14067碳標籤、BS8001循環經濟認證等，而美科實業的每位員工的績效考核中，也納入了5%的永續項目，讓每個員工都能夠在自己的崗位找到實踐永續的空間。

至於對其他中小企業的建議，簡秀芬說得直白：「不要為了做永續而永續，而是要從本業出發，找到關鍵切入點。」

她建議，可從聯合國SDGs選出與自身業務最貼近的指標，再透過問卷了解利害關係人關注的重大議題，進而發展出專屬的ESG路線圖。

逐步累積ESG成果

以美科實業為例，一開始公司只是為了解決嚴重頭皮問題而研發產品，後來發現，這份關注健康的初心，能延伸到育幼院、教養院、公益活動，接著公司再從產品包裝、原料選擇，走向環境面向的永續改革。每一個行動，都是從「我們能多做一點什麼」的單純問題出發，逐步累積成今日完整的ESG布局。

她認為，企業想要有系統地推進ESG，必須先回頭思考產品或服務是要為誰解決什麼問題？同時還要聆聽員工、供應商、顧客等的想法，了解他們最在意的議題是什麼，是員工福利、產品安全、隱私保護，還是環保包裝？

簡秀芬認為，這些回饋有助於企業釐清，那些議題不僅攸關社會責任，也與自身營運緊密相連。

她強調，美科正是因為每一步都與本業扣合，才能讓永續成為日常的一部分。當公司價值主張與商業模式合而為一，永續就不再只是表面文章，而是成為營運的核心。