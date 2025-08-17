自動化大展8月20日登場 AI 機器人搶鏡

「台灣機器人與自動化工業大展」將於20日登場，集結自動化、機器人、3D列印、智慧模具、物流、冷鏈、雷射、流體傳動等八大領域，呈現各級工廠及產業上、中、下游軟硬體設備系統整合方案，預計吸引逾33萬人次參觀。

「AI+機器人，重新提升製造產業價值！」台灣智慧自動化與機器人協會表示，今年展場集結手臂大廠上銀、達明機器人、發那科、UL、KUKA、ABB、Epson、Denso、安川、川崎重工、台灣那智不二越等大廠。

各家廠商多元呈現多軸協調控制、AI視覺辨識、動態避障與遠端監控等關鍵技術，體現高度靈活與整合能力的多元應用場景。

研華（2395）、寶元數控、新漢（8234）、新代、四零四科技等控制器及工業電腦領導品牌，聚焦於AI與邊緣運算整合、即時資料分析與智慧控制等核心技術，實現高效能機台監控、預測性維護、自動化加工參數優化與彈性排程應用。

台達電子、廣運機械、西門子、羅昇、均豪專注於AI系統整合的深化應用，運用高效資料蒐集與邊緣運算技術，搭配AI模擬與動態排程，實現產線優化與預防性維護。提升製造流程的即時監控與預測能力。

士林電機、東元電機等結合AI驅動的能源監控及儲能系統，在智慧化效能大幅升級，整合綠能，助攻產業緊扣永續趨勢。

此外，過去被視為高門檻技術的多足與人形機器人，也可在此次看到許多高扭力輕量化伺服驅動模組、高精度關節感測器、低延遲高頻率運動控制器；以及模組化骨架與仿生協作結構、多軸協調控制演算法、動態平衡計算、AI控制平台與決策系統應用、影像感知等關鍵應用。

智動協會也將舉辦超過數十場AI機器人趨勢全解讀系列活動，涵蓋AI機器人技術、AI機器人安全規範、人形機器人供應鏈、多足機器人研發能量、ROS社群開發者年會及AI製造應用成果等。

活動邀請輝達（NVIDIA）、英特爾、Infineon、Kawasaki、正崴、FANUC、洛克威爾、ANY botics及達明機器人等海內外專家共襄盛舉。

另外，23日登場的人才媒合，知名企業包上銀、所羅門、均豪、東培等15家企業開出逾百個職缺，年薪上看百萬，現場投履歷還可以抽iphone、apple watch、air pod等好禮。