8月23日進入農曆七月 一表看懂買房五大禁忌與解方

8月23日進入今年的民俗月，過去民俗月，買方礙於農曆七月購屋禁忌，不少人會在這段俗稱「民俗月」的期間，避免賞屋、簽約，甚至搬家；不過，21世紀不動產觀察，年輕購屋族對節日禁忌的顧慮已明顯降低，不僅無懼農曆七月進場看屋，還善用這段「人潮錯峰期」享受更充裕的看屋時間，仔細檢視物件真實狀況，將原本被視為淡季的時段，轉化為購屋的黃金機會。

21世紀不動產指出，民俗月期間，由於部分買方暫緩行動，市場看屋人潮相對稀疏。對不介意民俗月的民眾而言，這段時間更能專注觀察細節，與房仲有充分的交流，減少在熱門時段匆忙做決定的壓力，讓市場觀望期＝看屋品質更從容。

除了看屋過程更從容，21世紀不動產表示，民俗月購屋還藏有另一層優勢—「生活規劃更有餘裕」。由於習俗上避免在此月搬家，許多家具與家電業者會推出促銷，買家可先購入心儀設備，待民俗月過後再安裝，不僅符合傳統，也能讓裝修進度更加順暢。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，農曆七月恰逢盛夏與颱風季，雖炎熱潮濕，但天氣是最真實的「檢測工具」，是檢驗物件品質的最佳時機。

董家菱指出，颱風過後的積水痕跡、西曬時的室內溫度、空氣流通度等，都能在此時一覽無遺；「在涼爽季節看屋，有些問題可能被忽略，但在農曆七月的氣候條件下，房屋的隔熱、排水、通風等真實表現無所遁形」。

即便不畏農曆七月，尊重傳統依然能讓看屋過程更安心，房仲業者建議，進門前輕敲門或按電鈴示意，進屋後打開燈光、窗戶與空調，保持室內明亮通風。有信仰的民眾可攜帶平安符、粗鹽或其他避邪小物，做為心靈安定的陪伴。

農曆七月買氣雖相對平淡，但成交關鍵仍在於理性交流與資訊透明。房仲建議，買方與賣方應以物件條件、屋況與需求為討論核心，避免過度表露急迫感或情緒化反應；買賣屋交易上，應建立在尊重彼此立場的基礎，更容易達成讓買賣雙方都滿意的結果。

董家菱強調，農曆七月並非購屋的絕對禁忌，而是取決於購屋者的心態與準備。「保持尊重、放下過度擔憂，善用時機檢驗房屋，是將民俗月轉化為購屋優勢的關鍵。」對於願意錯開人潮、細心觀察物件的買方而言，把「禁忌化為機會，轉淡季為佳季」，農曆七月或許正是意外的「（智）慧買（房）時機」。