台灣機車今年前5月外銷金額 日本居首位年增132%

中央社／ 台北16日電
根據統計，今年前5月台灣機車外銷金額前3國，分別為日本、西班牙、義大利，年增率分別132.9%、115.5%、46.51%，外銷至阿根廷的台灣機車金額更大幅年增3119.4%，排名第13。

根據台灣區車輛工業同業公會統計，今年1月至5月中，台灣機車外銷金額年增5.53%，台灣機車外銷金額前3名的國家分別為日本、西班牙、義大利，日本占比近3成，西班牙約14%，義大利11.07%。

根據數據指出，台灣機車外銷至日本、西班牙、義大利今年前5月的金額與年增率，分別為日本8.58億元、年增132.9%；西班牙4.08億元、年增115.5%；義大利3.2億元、年增46.51%。

值得注意的是，外銷至阿根廷的台灣機車金額大幅年增3119.4%、排名第13，至澳大利亞年增511.39%、排名第14。

此外，若從台灣機車外銷數量觀察，今年前5月機車外銷的數量為9.98萬輛、年增20.84%，外銷數量最高的國家依序為阿拉伯聯合大公國2.73萬輛、年增143.75%；馬達加斯加1.6萬輛、年增54.97%；日本1.59萬輛、年增111.95%。

日本 外銷 義大利

