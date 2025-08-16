聽新聞
0:00 / 0:00
台灣機車今年前5月外銷金額 日本居首位年增132%
根據統計，今年前5月台灣機車外銷金額前3國，分別為日本、西班牙、義大利，年增率分別132.9%、115.5%、46.51%，外銷至阿根廷的台灣機車金額更大幅年增3119.4%，排名第13。
根據台灣區車輛工業同業公會統計，今年1月至5月中，台灣機車外銷金額年增5.53%，台灣機車外銷金額前3名的國家分別為日本、西班牙、義大利，日本占比近3成，西班牙約14%，義大利11.07%。
根據數據指出，台灣機車外銷至日本、西班牙、義大利今年前5月的金額與年增率，分別為日本8.58億元、年增132.9%；西班牙4.08億元、年增115.5%；義大利3.2億元、年增46.51%。
值得注意的是，外銷至阿根廷的台灣機車金額大幅年增3119.4%、排名第13，至澳大利亞年增511.39%、排名第14。
此外，若從台灣機車外銷數量觀察，今年前5月機車外銷的數量為9.98萬輛、年增20.84%，外銷數量最高的國家依序為阿拉伯聯合大公國2.73萬輛、年增143.75%；馬達加斯加1.6萬輛、年增54.97%；日本1.59萬輛、年增111.95%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言