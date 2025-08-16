聽新聞
泰山幕僚長蘇守斌請辭 新人選未公布
泰山（1218）16日公告人事變動，幕僚長蘇守斌跟代理發言人林俐婉請辭，新人選則還未公布。蘇守斌是國內食品圈公認的專家，2023年8月加入泰山新經營團隊擔任幕僚長一職引發業界嘩然。泰山表示，幕僚長完成兩年階段性任務。
蘇守斌擁有美商寶僑企劃與營業豐富經驗，曾任味全（1201）、永豐餘（1907）等高階主管，是國內食品圈公認專家；2023 年龍邦（2514）集團拿下泰山經營權，2023年8月延攬蘇守斌擔任泰山幕僚長，在泰山企業任職近2年時間，協助泰山擬訂發展策略，2024年泰山也繳出亮麗成績單。
另外，泰山今日還公告行政事業群行政長、代理發言人林俐婉請辭。
泰山日前也表示，今年迎75周年，品牌翻轉未來將聚焦三大動能消費食品、食糧事業、國際布局，未來也會積極延攬各界專業人才，調整營運方向，專注於本業核心業務的發展，強化內部管理，從採購面、生產面、系統面持續優化流程提升管理效能，搭配各領域資源整合，進而充分發揮成本優勢，透過提高產品核心品類的競爭力。
