想買MPV消費者有福 MG G50 PLUS於8月20日問世

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
想買MPV(多功能休旅車)的消費者有福了，中華車代理的MG G50 PLUS即將加入國內MPV戰局，預售價110萬元，即將於8月20日上市，推出四大核心賣點，車內配備達到同級車款130萬元以上的水準，是一款超高CP值的MPV，對於想換MVP的消費者超吸睛。

汽車達人分析，MG G50 PLUS還沒有上市就已經是網路上熱門討論的車款，MG 為源自英國，是暢銷全球的世界品牌，MG G50 PLUS定位「百萬級距最親民正七人座MPV」，以這款車配備規格來分析，國內市場同樣配備的MPV的車款售價最少都在130萬元以上。

汽車達人進一步分析，這次MG Taiwan 透過產品多元化策略、回應市場需求，強化品牌在MPV級距的布局，導入台灣以來以「透明車價 × 超規滿配」，MG G50 PLUS新車款更配合政府產業政策調整，在母公司中華車的技術底蘊與供應鏈整合經驗快速推進拉高國產化進程，才能推出讓市場驚豔的高CP值車款，成功吸引想換MPV消費者目光。

MG Taiwan指出，MG G50 PLUS 為MG Taiwan首度進軍MPV級距之全新七人座乘用車款，定位「百萬級距最親民正七人座MPV」，訴求「全方位滿載你的生活」。

推出主打四大核心賣點， 正七人座舒適大空間，中間有走道，讓搭乘的人上、下車很方便；第二安全的配備全面升級， Level 2智慧駕駛輔助系統；第三，動力系統大突破，渦輪動力 × 低稅賦 × 同級最強馬力，第四考量到消費者長途旅行的需求， 空間超大外，高質感數位座艙與靈活乘載機能。

