陳世凱慰勉台南家園修復團隊 高公局全力投入災後重建

為慰勉高公局及投入台南地區災後重建廠商與團隊，交通部長陳世凱日前特別親自前往台南市後壁區為現場人員打氣，陳部長特別感謝所有參與單位及廠商不分晝夜地投入重建，並要求高公局全力以赴，在最短時間內完成災後修復工作。陳世凱現場也向受災民眾承諾，將儘速完成屋頂修繕，讓居民盡快回到安全舒適的家中。

陳世凱除關心民眾生活外，並特別感謝高公局所號召的40家所屬契約廠商投入協助南部地區受災民眾重建家園，並致贈蘋果禮盒及手搖飲料，為現場人員打氣，期盼儘速完成重建家園任務，讓受災國人同胞重新綻放笑容。

陳世凱並特別敬佩高公局協調10家合作優良廠商，包括：慈龍營造工程有限公司、中華工程股份有限公司、大維營造股份有限公司、遠揚營造工程股份有限公司、武恩德營造股份有限公司、威勝營造有限公司、義力營造股份有限公司、宏義工程股份有限公司、宸茂營造有限公司及永䥶營造股份有限公司，無償認養修繕共23戶住宅，不計成本、不辭辛勞，為社會弱勢伸出援手。

高速公路局負責協助台南市新營區、後壁區及嘉義縣義竹鄉部分地區的災後修繕工作，已迅速動員中區、南區養護工程分局及第一、第二新建工程分局人力與機具，與地方政府密切合作，展開屋損勘查及修繕媒合作業。截至目前，已號召40家廠商投入，完成35戶簽約，9戶已進場施工，6戶完工，進度持續推進中。

高速公路局長陳文瑞也說明，災後重建不僅是修復受損設施，更是重建居民生活信心與社會秩序的重要任務。高公局將持續與廠商密切合作，追蹤進度，確保各項修繕作業如期完成，協助災民早日重返穩定生活。