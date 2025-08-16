金質獎團隊無償為弱勢戶修繕 拚速度也顧品質

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所15日上午召開第七次工作會議，檢視各項災後復建進度，會後指揮官陳金德前往臺南白河區兩處由公共工程金質獎團隊，無償承接的弱勢戶修繕現場了解進度，他強調施工必須在加快進度的同時確保品質。

兩處案場分別位於馬稠後里與詔豐里，均在風災中屋損，由交通部鐵道局媒合曾多次獲得公共工程金質獎肯定的專業團隊無償承接修繕。參與的根基營造與新亞建設（2516），在道路、橋梁及公共設施等工程領域累積豐富經驗與品質口碑，這次將專業能量投入社區修繕，展現企業社會責任。

陳金德指出，政府媒合的修繕必須兼顧速度與品質，施工團隊在不影響安全的前提下壓縮工期，並採用符合公共工程規範的工法與材料，務求如期完工，讓居民安心居住。

新亞建設則曾於第20屆以「國道4號臺中環線豐原潭子段潭子系統交流道工程」榮獲特優，第15屆以「台9線蘇花公路東澳東岳段新建工程」獲優等，多年來持續在公共工程領域展現專業與品質。根基營造（2546）曾於第23屆金質獎獲「南門大樓暨市場改建統包工程」佳作、第21屆獲「新北市新店區寶高智慧產業園區統包工程」特優等肯定。

陳金德在會議中表示，請臺南市政府針對弱勢戶的協助，適時開啟專案，必要時建立「一戶一社工」機制，以期弱勢戶得到妥善處置。此外，有關部分多人共同持分受損房屋，因無人管理導致積水孳生病媒蚊、廢棄物堆置等造成公共衛生疑慮，也請市府務必儘速進行清運，以維公共衛生安全。

