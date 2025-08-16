快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗！擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

中鼎投入千萬無償協助風災修繕 災屋處理意願訪查率已達95%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所16日表示，針對受損房屋已完成19,823戶修繕拆除意願調查，完成率達95%。而為加速復原重建，許多企業與民間團體陸續投入修繕行列，其中，中鼎（9933）集團將無償認領40戶受災民宅修繕，投入1,000萬元經費，協助災民重返家園。

前進指揮所表示，中鼎集團為國內優秀工程承攬廠商，旗下團隊屢次榮獲公共工程金質獎肯定，具備高度專業與施工品質口碑。此次投入災區修繕，不僅展現企業社會責任，也為受災居民注入重返家園的希望與動力。

此外，依臺南市政府統計，截至15日為止，符合行政院復原慰助金發放標準，即房屋損壞達20平方公尺以上者共有20,670戶，目前已實際訪查19,823戶，訪查率達95%。統計結果顯示，185戶申請拆除，其餘部分屋主因已自行修繕、房屋屬倉庫等非居住空間、已無實際居住事實、有特定屬意廠商等因素家戶共13,079戶，需進行媒合者共6,559戶，其中已登記媒合2,920戶、已簽約開工348戶、施工中92戶、已完工59戶。

前進指揮所指揮官陳金德指出，指揮所將加速完成剩餘受損房屋的訪查，並強化媒合效率，協助民眾重建家園。此外，他也說到，立法院三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後重建特別條例」，規劃編列600億元特別預算經費辦理各災區復原重建工作，並由中央各機關負責執行，指揮所協助屋損修繕工作，將力拚9月底前完成所有媒合之屋損修繕，以加速後續各項重建工作的進行。

中鼎 豪雨

延伸閱讀

台南首辦巡迴災區輔具清消服務 嘉惠受災身障高齡鄉親

出國慘遇風災險被「放生」！浩子自肥帶妻兒遊匈牙利

一樣風災兩樣情 阿里山森林遊樂區度過丹娜絲考驗卻受創楊柳

台東體中棒球設施風災損毀 立委爭取教育部會勘補助

相關新聞

王文淵交棒 吳嘉昭掌台塑集團…落實所有權及經營權分治

台塑集團昨天宣布，擔任集團總裁近廿年的王文淵交棒，由南亞塑膠董事長吳嘉昭接任，台塑集團的「王文淵時代」畫下句點，這也是台...

房地產景氣下行…業者預料至少3、4年不會好 組聯誼會禦寒

台中市「中台灣六星級建築廠聯誼會」昨晚籌備成立，總計匯集了建商、各工種協力廠商、建築師、設計師等80多家廠商。創會長、禾...

高捷 O9站聯開案招商

面對這波房市買氣急凍，昨（15）日北上招商的高市府祭鬆綁重大投資招商條件因應，透過投資人可自行選擇提供權利金，或分配建築...

企業生日快樂／智通 華麗轉身 邁向新未來

智通科創前身為台灣拉鍊龍頭廠宏大拉鍊，如今跨足軟體領域再出發。智通科創成立47年，憑藉自有拉鍊品牌MAX行銷全球，曾為全...

SCFI 運價指數連十跌

中國大陸出口北美貨量依舊低迷不振，昨（15）日新出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至...

企業生日快樂／智通瞄準印度 進擊金融科技

智通科創老牌拉鍊廠華麗轉身，2023年轉型跨足軟體版圖以來，總經理蔡焜煌指出，軟體業務已成為推升營收與毛利成長的主要動能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。