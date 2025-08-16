房地產景氣下行…業者預料至少3、4年不會好 組聯誼會禦寒

台中市「中台灣六星級建築廠聯誼會」昨晚籌備成立，總計匯集了建商、各工種協力廠商、建築師、設計師等80多家廠商。創會長、禾固營造董事長張啟章表示，房地產景氣下行，預計至少3、4年內不會好，且各廠商不少都是二代剛接班，為了妥善因應，避免在這波下行中受傷，因此號召成立，一下子就有近百家廠商加入，未來大家會彼此合作，並以「六星級」的高標準自律，互相砥礪成長。

會中也拍由藝術家羅榮源提供的5幅畫作拍賣，初步募得15萬元均捐給張秀菊基金會等慈善單位，未來希望匯集更多的愛心回饋社會。包括市府都發局官員、市議員施志昌、立法院副院長江啟臣特助許育璿、中華民國室內設計裝修公會全國聯合會理事長劉易鑫等人都出席祝賀。

張啟章說，房地產好了20幾年，近3、4年台中市的房地產更一口氣漲了3成，在政府限貸令下，景氣明顯已經降溫，甚至有下行跡象。以往在景氣好時，相關行業都蓬勃，但在下行的階段是否會有建商跳票，所訂的貨還算數嗎，以及協力廠商拿得到貨款嗎？都成為一種風險和考驗。