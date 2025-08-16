北市信義區都更案破局 遠雄建設：資金將轉投更有效益處

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

遠雄建設（5522）15日公告，解除台北市信義區土地合建案；對此，遠雄建設表示，該案為都更案，位於玉成公園附近、中坡南路上，惟洽談都更面積約800坪左右，惟因地主希望分回比例提高，加上部分已不住在台灣的屋主難找，雖經近一年耕耘，但幾經評估過後，決定將資金投入更有效益的地方，加上本案尚未開始進行，因此與都更戶間雙方合意解約。

遠雄建設分析，都更案常常談到最後走不下去，因建方和地主對都更案的認知差異大，地主通常要求分回比例高，且最好是分回原屋的室內面積，但建商看的是成本，未來區域推案房價落在多少價位，總銷金額再扣除包含管銷、營造、工資等在內的總成本後，是否還有合理獲利，在加上自辦都更同意門檻高達八成，高同意門檻也是讓都更案走不下去的原因之一。

遠雄建設指出，尤其去年第3季至今，房市買氣不若去年上半年，地主戶分回的愈多，未來新建案銷售價格勢必推升，但以目前房市景氣、氛圍來看，多數建商多持保守態度看待未來市場，因此房價不太可能估高，該案雙方決議合意解約。

雖然北市信義區都更案未能持續推進，不過遠雄建設強調，雖然當前房市讓多數建商保守因應，但對遠雄來說，從今年下半年起、甚至2026年起的未來五年營運，平均每年都有超過300億元的完工量，在過去投入資金將在未來五年逐步回收下，遠雄建設有足夠財務實力挺過當前房市不景氣。

都更 遠雄 房市

