高捷 O9站聯開案招商

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

面對這波房市買氣急凍，昨（15）日北上招商的高市府祭鬆綁重大投資招商條件因應，透過投資人可自行選擇提供權利金，或分配建築物、土地給高市府，以及將招商案分拆成兩筆基地、各自招商，希冀在收緊不動產放款資金環境下，讓投資人資金運用更彈性。

高雄市副市長林欽榮15日帶隊、北上舉辦合計投資金額逾百億元的「高捷O9站B、C基地捷運聯開案」招商說明會，吸引近30家投資團隊齊聚參加，包括中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長于俊明、潤泰創新（9945）、冠德建設、遠雄建設等中大型開發商均到場。

此案也是政府去年9月底祭出打炒房政策後，首個地方政府招商案。

炒房 林欽榮

