SCFI 運價指數連十跌

中國大陸出口北美貨量依舊低迷不振，昨（15）日新出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至1460.19點，周跌幅1.97%，主要四大航線都走低。

全球貨櫃輪市場8月未見到旺季效應， 知名的貨櫃輪業者MSC（地中海航運）已傳出9月遠東-北美要進行減班，各家業者都開始評估在9月跟進減班；國內物流業者分析，隨著減班效應逐步發酵，再加上，大陸也開始要進入耶誕節及新年假期前出貨潮，看好貨量遞延效應，9月船公司也通知要加收GRI（綜合附加費）。