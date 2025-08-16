SCFI 運價指數連十跌
中國大陸出口北美貨量依舊低迷不振，昨（15）日新出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至1460.19點，周跌幅1.97%，主要四大航線都走低。
全球貨櫃輪市場8月未見到旺季效應， 知名的貨櫃輪業者MSC（地中海航運）已傳出9月遠東-北美要進行減班，各家業者都開始評估在9月跟進減班；國內物流業者分析，隨著減班效應逐步發酵，再加上，大陸也開始要進入耶誕節及新年假期前出貨潮，看好貨量遞延效應，9月船公司也通知要加收GRI（綜合附加費）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言