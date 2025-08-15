人物側寫／台塑新掌門人吳嘉昭 4特質「穩、準、廣、深」

台塑集團成立行政中心以來，首次交棒給專業經理人擔任掌門人，由集團中堪稱元老級重量級人物的南亞塑膠董事長吳嘉昭接任集團行政中心總裁，並兼任南亞董事長，開啟集團經營權和所有權分治的篇章。對吳嘉昭而言，他參與和集團兩位創辦人一起帶領集團航艦經歷產業快速變遷的大浪，更深諳電子產業遷移和ＡＩ快速蓬勃發展，在集團亟需轉型之際出面掌舵，應是最為妥善的安排。

吳嘉昭原計畫今年請辭南亞董事長，轉任顧問，步入他規畫的退休之路。由於子公司南亞印刷電路及南亞科比南亞塑膠先改選董監事，他的確照規畫卸任董事長，交棒給南亞塑膠總經理鄒明仁，未料南亞塑膠董監改選，他仍續任董事長。

當時這項安排還讓台塑內部摸不著頭緒，如今看來王文淵早有交棒打算，因而挽留吳嘉昭成功。

王文淵卸下集團總裁後，仍擔任管理中心的委員，與王文潮、王瑞華和王瑞瑜等台塑王家成員扮演監管和建言的角色。

在台塑、南亞、台化、台塑石化和越南河靜鋼五大公司最高領導人擔任行政中心委員中，吳嘉昭資歷最完備，更是集團未來轉型往半導體創新材料及ＡＩ電子材料和綠色產品發展最為熟悉的人選，應是王文淵推動集團轉型最主要的考量。據了解，王文淵在幾個月前就已做好交棒準備，不再參加集團每天最重要的「午餐會」，但卸下總裁是這幾天才決定的事，吳嘉昭在被問及是否由他接棒時也不露口風。

一位退休的台塑高層形容，吳嘉昭做事沉穩，不常看到他發表高調言論，在集團內部，他的影響力卻深厚而穩固，他習慣讓成果說話，把光環留給團隊。

吳嘉昭的特質，更可用「穩、準、廣、深」四個代表。「穩」是他面對市場波動的心態、「準」是他對產業趨勢的捕捉、「廣」是他跨產業整合的布局、「深」是他對企業永續與技術升級的持續投入。

吳嘉昭的履歷橫跨塑膠、纖維、電子材料與半導體，熟悉從原料到終端應用的每一個環節。他看準ＡＩ與５Ｇ／６Ｇ通訊帶來的電子材料需求，也預見低碳與醫療健康會成為未來市場的關鍵驅動力，提前投入研發與產線建置。不過集團轉型畢竟不是簡單的事，這也是他接任總裁後的嚴峻挑戰。