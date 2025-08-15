王文淵交棒！吳嘉昭掌台塑集團

台塑集團昨天宣布，擔任集團總裁近廿年的王文淵交棒，由南亞塑膠董事長吳嘉昭接任，台塑集團的「王文淵時代」畫下句點，這也是台塑集團交棒專業經理人的重要一步。台塑集團表示，吳嘉昭升任總裁，也落實企業所有權及經營權分治的精神。

吳：加速轉型 化危機為轉機

吳嘉昭昨天表示，在此產業非常艱難困苦之際，他接受此一任務，將與全企業同仁共同努力，於既有的基礎上，再更加用心。將在逆境中尋找機會，加速轉型，突破困境，將產業的危機，化為轉機。

台塑集團在一九五四年由王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，旗下台塑、南亞、台化、台塑化被稱為「台塑四寶」，在全球石化業有極高的地位與話語權；王文淵則是王永在的長子，在二○○六年擔任總裁至今，並將台塑集團一路帶往高峰。

台塑在多年前就已經確立所有權與經營權分開的路線，二○○一年成立企業最高決策單位，由四寶最高經營主管所組成的「行政中心」，以及創辦人未來得以繼續督導企業經營的「管理中心」，行政中心初期成員除王文淵外，還有王家第二代成員的副總裁王瑞華，常務委員王文潮、王瑞瑜等三人；到了二○一七年，王家成員全數退出行政中心，轉而進入由家族成員組成的管理中心。

在過渡期間，王文淵除了擔任管理中心主任委員，也兼任行政中心總裁。在行政中心總裁交棒吳嘉昭後，形同宣告台塑企業完成分治計畫。

王文淵從小就被賦予接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，回到台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的ＡＩ與數位轉型。

吳嘉昭是政治大學企管系畢業，他是台塑集團老臣，深受王文淵信任，二○○六年擔任南亞總經理，二○一三年接任南亞董事長至今。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領軍，與台塑總管理處及四寶等企業主管共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即凸顯吳嘉昭的重要性。

台塑表示，組織運作模式已順利完成傳承接軌之階段性任務，因此王文淵將不再兼任行政中心總裁，僅擔任管理中心主委，並由行政中心委員吳嘉昭升任總裁，以落實企業所有權及經營權分治之精神。

台塑指出，管理中心將持續扮演台塑企業傳承兩位創辦人督導企業經營及適時提供建言的角色，並與行政中心針對全球經濟及產業發展情勢，共同討論企業永續發展的策略、方向及中長期目標，確保企業與時俱進推動升級及轉型，謀致企業永續長青。