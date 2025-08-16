快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

聽新聞
0:00 / 0:00

美國台灣形象展 150台企上秀 聚焦產業合作

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／美國達拉斯14日電
「2025年美國台灣形象展」在美國德州達拉斯開展，經濟部國貿署署長劉威廉（左十）、貿協董事長黃志芳（左九）等人出席。記者邱馨儀／攝影
「2025年美國台灣形象展」在美國德州達拉斯開展，經濟部國貿署署長劉威廉（左十）、貿協董事長黃志芳（左九）等人出席。記者邱馨儀／攝影

經濟部、國貿署、外貿協會主辦的「2025年美國台灣形象展」在美國時間14日於德州達拉斯開展，共有150家知名廠商包括鴻海（2317）、友達、仁寶、華碩、雷虎、英業達等各領域知名大廠參展。

外貿協會董事長黃志芳指出，德州是全美土地面積最大、經濟規模第二大的州，去年與台灣貿易總額達250億美金。

黃志芳分析，此次舉辦台灣形象展的目的是彰顯台灣作為美國關鍵供應鏈夥伴的戰略地位與技術實力，期望能促成雙方產業合作關係，更首次舉辦以台灣為買主、美國供應商為賣方的商機日，在目前台美經貿關係下更強調產業合作，而不只是以往單純的商機創造。

2025年美國台灣形象展展覽主軸為先進製造、智慧科技和智慧醫療扣緊美國核心政策。此次參展業者總計150家，分為四大主軸與七大展館，四大主軸為智慧科技、先進製造、智慧醫療、活力台灣；七大展館則是智慧科技館、智慧製造館、智慧醫療館、台灣精品館、Taiwan Select Foods Pavilion與活力台灣館。

由於台灣科技實力備受矚目，美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯、美國商務部SelectUSA執行長Ashok Pinto、德州州務卿Jane Nelson都表達對台灣產業的高度期待與歡迎。藍鶯指出，台灣生產了世界上60%以上的半導體和90%以上的先進晶片。 這些晶片為從人工智慧資料伺服器到消費電子產品的一切提供動力，川普政府的關鍵目標是恢復美國在半導體製造和工業能力。台灣已經挺身而出，透過兩國經濟的投資實現這一目標。

「達拉斯台灣貿易投資中心」於美國台灣形象展期間，由經濟部國際貿易署劉威亷署長及德州經濟發展廳廳長Adriana Cruz共同揭牌。

外貿協會 美國商務部

延伸閱讀

雙普會前喊話 烏克蘭總統澤倫斯基：我們指望美國

為何關稅未助長美國通膨？經濟學家全說了

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

加入寰宇一家再進一步 星宇宣布與美國航空結盟

相關新聞

王文淵交棒 吳嘉昭掌台塑集團…落實所有權及經營權分治

台塑集團昨天宣布，擔任集團總裁近廿年的王文淵交棒，由南亞塑膠董事長吳嘉昭接任，台塑集團的「王文淵時代」畫下句點，這也是台...

高捷 O9站聯開案招商

面對這波房市買氣急凍，昨（15）日北上招商的高市府祭鬆綁重大投資招商條件因應，透過投資人可自行選擇提供權利金，或分配建築...

企業生日快樂／智通 華麗轉身 邁向新未來

智通科創前身為台灣拉鍊龍頭廠宏大拉鍊，如今跨足軟體領域再出發。智通科創成立47年，憑藉自有拉鍊品牌MAX行銷全球，曾為全...

SCFI 運價指數連十跌

中國大陸出口北美貨量依舊低迷不振，昨（15）日新出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至...

企業生日快樂／智通瞄準印度 進擊金融科技

智通科創老牌拉鍊廠華麗轉身，2023年轉型跨足軟體版圖以來，總經理蔡焜煌指出，軟體業務已成為推升營收與毛利成長的主要動能...

企業生日快樂／智通精實管理 穩住本業命脈

智通科創總經理蔡焜煌帶領老牌拉鍊廠華麗轉身，在穩住拉鍊事業根基的同時，轉型跨入軟體及金融科技領域，讓公司營運不斷往前推進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。