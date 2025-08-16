企業生日快樂／智通精實管理 穩住本業命脈

智通科創（8932）總經理蔡焜煌帶領老牌拉鍊廠華麗轉身，在穩住拉鍊事業根基的同時，轉型跨入軟體及金融科技領域，讓公司營運不斷往前推進，背後最大關鍵之一在於精實管理與尊重專業。

智通在轉型切入軟體領域的過程中，面對不同產業的經營邏輯與徵才需求，他秉持尊重專業與相互信任，一路帶著團隊摸索前行，如今軟體業務營收已超越拉鍊事業，「現在看來雖然簡單，但在這過程中也經歷相當煎熬的時光」。

蔡焜煌上任後著手強化拉鍊事業營運管理，從物料管控到訂單流程等，逐一優化，「由於規模比不上其他大廠，價格較不具備優勢，只有拚速度、拚品質、拚品牌」，拉鍊本業40多年來累積的品牌聲譽，就是最珍貴的資產。

蔡焜煌指出，傳統產業營業規模大，賺的都是「管理財」，「假如一年營業額將近10億元，哪怕只有1%的耗損，就相當於1,000萬元」，每一個細節的管控都至關重要，他也針對台灣廠與昆山廠的優勢進行資源調配，以進一步提升毛利率。

在蔡焜煌眼中，拉鍊事業雖然規模不如大陸大廠，卻擁有更高的彈性，他說：「因為我們轉身速度比較快。」

除重視管理，智通拉鍊事業組織設計較扁平，機動性也較高，能提供客戶更即時的服務，蔡焜煌形容，「同仁不是在客戶那邊，就是在拜訪客戶的路上」，讓客戶感受到更貼心的服務，也能帶來更多生意。

蔡焜煌鼓勵同仁都能充分表達自己的意見，他說：「我的經營風格不是一言堂。」他希望開放討論、互相交流，大家共同腦力激盪，天馬行空的思考，為營運尋求新的突破口。

對蔡焜煌而言，拉鍊事業不僅是企業經營，更是社會責任。他深知，不管在台灣或大陸，拉鍊事業許多員工及他們的家庭都仰賴這份工作維生，因此希望能在營運維持損益平衡或小幅獲利的狀態下善盡社會責任，讓事業得以永續發展。

蔡焜煌透過精實管理，維繫拉鏈事業的命脈，但企業經營的同時，就必須顧及股東權益，蔡焜煌認為，自己的責任是讓員工安心工作，公司也能持續往前走。