企業生日快樂／智通瞄準印度 進擊金融科技

智通科創（8932）老牌拉鍊廠華麗轉身，2023年轉型跨足軟體版圖以來，總經理蔡焜煌指出，軟體業務已成為推升營收與毛利成長的主要動能，隨著今年軟體業務訂單滿手，下一步將前進「金融科技的未來」。

蔡焜煌表示，啟動金融科技成長引擎，鎖定人口紅利龐大的印度市場，力拚今年取得印度非銀行金融公司（NBFC）放貸執照，朝高毛利金融業務挺進。以下為專訪紀要：

問：智通軟體業務發展及未來市場前景？

答：軟體服務帶來更高毛利與更大的彈性，GLN併入後，已成為公司軟體發展的核心，提供包括銷售管理系統、供應鏈管理、外勤服務、人力資源、電子商務等多項解決方案，客戶群遍布電子科技、零售、物流、餐飲等多元產業。

GLN在2023年併入後，發展愈趨成熟，團隊持續擴充。資訊服務業軟體人才是關鍵，GLN有強大的客製化能力與AI模組化開發經驗，讓公司能依據不同客戶需求快速調整，降低前期開發成本，也能將既有模組多次授權，帶動毛利率提升。

GLN除深耕東南亞市場，也布局紐西蘭、澳洲，並計畫打入非洲與歐洲。聯想、丹麥Kamstrup智能水表這些國際級客戶，都是跟著智通一起進入新市場的重要夥伴，看好智通能即時提供服務，加上能力獲得肯定，客戶要開發新市場時，也願意帶智通一起開疆闢土。

愈來愈多大企業在資訊軟體服務上選擇外包給其他軟體公司，這會未來的產業趨勢，智通還會增加SaaS（軟體式服務）訂閱制模式規模，創造常態且穩定的經常性收入。

智通也以大數據與AI開發出防詐軟體，要爭取政府標案，東南亞地區已與三個國家洽談，若順利落地，將為公司營收貢獻帶來另一波動能。

智通軟體業務現在有營收規模，獲利表現也不錯，今年軟體業務訂單滿手，因此要擴大徵才，今年軟體營收將維持雙位數成長，將更有底氣踏入下一步金融科技的未來。

問：為何相中印度市場，將金融科技列為下一個成長引擎？

答：印度是全球人口最多的國家，平均年齡僅28歲。當地對數位支付、金融科技的接受度高，近年來因政策打貪、疫情等因素催化，加上政府鼓勵金融創新，許多用戶從現金轉向數位支付，造就印度金融科技市場起飛。

2022年起中印關係緊張，印度逼迫中資退出印度軟體市場，不少大陸資本退出當地金融與軟體服務市場，成為智通切入的機會。智通透過與OPPO合作，承接其在印度的多功能金融科技平台業務，2023年在當地推出集結小額貸款、遊戲、支付、繳費、旅遊、優惠券等功能整合平台App功能的「Finshell Pay」，小額貸款與遊戲為其中流量大宗，並積極申請NBFC放貸執照。

2023年推出Finshell Pay後，先用兩年時間做平台、累積用戶和數據，將來拿到執照後，可直接導入自有放貸與金融服務。

Finshell Pay這兩年來透過生活繳費、優惠券、遊戲等業務，提升用戶對平台的黏著度，目前在印度已累積約2,500萬月活躍用戶（MAU），每天有超過百萬人使用，擁有這麼大的流量，就有變現的基礎，也有底氣在印度這個市場站穩。只要遊戲上線、NBFC放貸執照到位，慢慢就會取得不錯的營運成果。

遊戲也跟華義合資成立華智數位，印度子公司也已設立，已開發幾款遊戲，6月起先在馬來西亞開始運作。

問：未來三年營運前景與目標？

答：軟體與金融科技是兩大核心引擎，除擴大GLN業務與新市場版圖，更希望防詐軟體能取得東南亞多國政府標案；而今年有望取得印度NBFC放貸執照。

拉鍊本業也未放棄，但不追求高成長，透過強化管理、控管成本與靈活調度，讓本業維持小幅盈餘即可。