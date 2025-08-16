快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

台北自動化大展20日登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

亞洲科技年度盛會「2025台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」，將於20日至23日在台北南港展覽館登場，今年計有來自16國、上千家廠商，超過4,500個攤位滿檔展出，規模續創新高。面臨美國新關稅的壓力下，國內廠商摩拳擦掌搶攻千億商機。

串連自動化、機器人、雷射、物流、冷鏈、模具、3D列印、流體傳動等八大關鍵工業領域的大展，由經濟日報、展昭國際、台灣智慧自動化與機器人協會，以及各相關公會共同主辦，被視為國際智慧製造的指標展會。

今年自動化與機器人展，以「融合AI助力產線智慧升級」為主軸，作為展會中規模最大、參與最廣的主題，現場展出從機械手臂到協作型機器人，工業電腦到AI系統整合，涵蓋智慧工廠每個關鍵節點。

其中，機械手臂集結全球大廠，如上銀、發那科、ABB、Epson、Denso、安川、川崎重工、台灣那智不二越，展示其高精度操作能力；協作型機器人則由達明機器人、台灣庫卡、丹麥優傲領軍，體現人機協作、安全共作的新工業型態。

研華（2395）、新漢、凌華、宸曜等工業電腦大廠也展示嵌入式系統與邊緣運算在產線自動化的實際應用；AI系統整合方面，如西門子、台達電、新代導入AI演算法與數據平台，推進製造決策自動化。

另因應全球ESG趨勢，智慧能源與節能方案也成為亮點，如士林電機與東元電機的電能管理與儲能系統，緊扣淨零製造趨勢。

雷射領域同樣令人矚目，包含雷射源與模組、加工設備、光學應用整合、矽光子等技術。

