企業生日快樂／智通 華麗轉身 邁向新未來

智通科創（8932）前身為台灣拉鍊龍頭廠宏大拉鍊，如今跨足軟體領域再出發。智通科創成立47年，憑藉自有拉鍊品牌MAX行銷全球，曾為全球第二大拉鍊廠，但面對中國大陸競爭者崛起等挑戰，近年在新團隊帶領下跨足軟體與金融科技領域，力拚多角化轉型，朝高毛利與海外市場布局邁進。

台灣早期是拉鍊王國，智通科創前身宏大拉鍊創立於1978年，為唯一在台灣上市櫃的拉鍊廠，以自有品牌MAX揚名全球。

宏大拉鍊創辦人洪寶川在28歲時離開台塑集團自行創業，從一間位於新莊的客廳式工廠發跡，第一條代工產線就將日本百年老店、業界龍頭廠YKK視為品質標竿。

推自有品牌 大廠都是客戶

隨著台灣外銷事業蓬勃發展，宏大拉鍊從代工走向自有品牌，以MAX名號闖出一番天下，合作夥伴包括沃爾瑪、Targets等大型零售商，豐田等60多家知名汽車品牌也是客戶。

隨著時間流逝，日商YKK仍然一統江山，宏大拉鍊全盛時期甚至為全球第二大拉鍊廠，但1990年代起國內環保與勞工意識抬頭，包括成衣、皮包業等產業均外移至中國大陸，宏大在2000年代前往大陸昆山設廠，成為當時大陸拉鍊產業的指標。

不過，昆山廠投產後，機器設備未在與時俱進做定期更新，管理思維也未改變，包括福建的SBS和上海的YCC這些大陸拉鍊廠等競爭對手享有政府補貼與資源，大舉砸錢投入更新機器設備，聲勢快速崛起，逐漸取代台灣拉鍊王國的地位。

另一方面，全球景氣直接影響成衣、皮包等消費品銷售，終端需求一縮水，下游品牌訂單就會減少，拉鍊產業作為配件供應商，訂單量隨著成品市場起伏，景氣差時首當其衝。

多角化經營 打破僵化思維

洪寶川尋求轉型之際，遇上現任智通科創董事長鍾富瑋與總經理蔡焜煌，新經營團隊於2020年接手，為了多角化經營，投身跨足資訊服務業，並於2023年6月更名為智通科創。

蔡焜煌執掌兵符後，並未放棄拉鍊本業，他要求員工打破僵化思維，投入強化拉鏈商品研發，提升接單毛利，注重細節管理、減少耗損，以降低生產成本。蔡焜煌將昆山廠與台灣廠視為一個主體，根據訂單毛利高低，分配製造地點，優化部門獲利能力。

蔡焜煌接掌後，對於拉鍊本業不求高獲利，只求維持現狀並精進管理，讓拉鍊本業的員工能維持收入，公司又能不斷往前走。對他而言，「拉鍊是公司的過去，軟體是現在，金融科技是未來」。蔡焜煌指出，過去因宏大營運長期虧損，向銀行借貸遭遇困境，透過發行公司債與現增等方式，改善財務狀況，並從內部精進管理調整公司體質，營運也逐漸好轉。

智通科創毛利率從2020年的9.42%，成長至2022年的16.5%，2023年並轉虧為盈，毛利率進一步拉升至38.4%。

在接手智通前，蔡焜煌2017年就洽談發展資訊服務業務，與其好友的集團在馬來西亞成立一家資訊服務公司GLN（Global Line Network），主要負責企業級軟體開發，但資服業並非該集團本業，雙方洽談後，蔡焜煌與鍾富瑋透過在馬來西亞的資源與資本，於2023年第3季併購GLN。

GLN提供銷售管理系統、供應鏈管理系統、外勤服務管理、人力資源管理、 電子商務等業務，客戶涵蓋電子科技、物流、零售、人力資源、餐飲、電子商務、飯店等。當GLN併入隔年、也就是2024年，智通軟體業務營收就正式超越拉鍊本業。

目前GLN已與許多國際級客戶長期合作，包括聯想、惠普、TP-Link及丹麥智能水電表公司Kamstrup等，隨著軟體業務穩定成長，在較高毛利率挹注下，智通去年獲利再創新高，全年合併營收達14.9億元，季增55%；稅後純益3.19億元，年增2.6倍，每股純益2元。

隨著智通在軟體業務站穩腳步，下一站將邁向「金融科技的未來」。蔡焜煌表示，中印關係於2022年起惡化，印度政府逼迫中資退出當地軟體市場，智通2023年接手OPPO在印度的多功能金融科技軟體平台業務，打造集結小額貸款、遊戲、支付、繳費等服務的整合平台App。

蔡焜煌指出，正在申請NBFC（印度非銀行金融公司）放貸執照，最快今年底就能通過，並開始試營運。

在蔡焜煌領軍下，智通將走向金融科技的未來，也將成為唯一有機會大啖印度金融科技市場大餅的台灣廠商。由於印度被視為全球有最龐大人口紅利的國家，對金融科技接受度高，將成為催動智通下一波營運成長的重要動能。