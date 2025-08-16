吳嘉昭任台塑集團總裁 他，跨足高科技關鍵人物

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
南亞董事長吳嘉昭。 記者謝柏宏/攝影
南亞董事長吳嘉昭。 記者謝柏宏/攝影

吳嘉昭一直是推動台塑集團往高科技發展的關鍵人物，在台塑企業四大公司中，南亞（1303）最早跨入印刷電路板（PCB）、隨機存取記憶體（DRAM）公司，過去也擔任南電及南亞科董事長，是四大公司董事長唯一同時打理石化及科技產業專家。

台塑四寶面臨大陸石化產能過剩衝擊，近兩年營運走入谷底，如何領軍台塑力拚翻轉逆境成為當務之急。

如何帶領集團克服眼前大環境嚴苛的挑戰，四寶的股東都寄予厚望。吳嘉昭有信心的表示，將在逆境中尋找機會，加速轉型，突破困境，將產業危機化為轉機。

吳嘉昭是台塑企業在1968年第一次對外大量招考大專以上的專業人員之一，在台塑集團工作至今已58年，為台塑集團自兩位創辦人王永慶、王永在及第二代王文淵相當倚重的老臣，1975年由總管理處高級專員出任南亞塑膠總經理室特別助理，當年他只有31歲，是台塑集團最年輕總經理室特別助理。

吳嘉昭半輩子時間都在台塑集團任職，對集團各項轉投資事業均非常熟稔，掌管台塑集團事業橫跨度最大南亞，領軍多角化經營觸角直接橫跨電子業，現在又看到AI商機，要領軍集團再次突破石化產業的困境。

相關新聞

王文淵交棒 吳嘉昭掌台塑集團…落實所有權及經營權分治

台塑集團昨天宣布，擔任集團總裁近廿年的王文淵交棒，由南亞塑膠董事長吳嘉昭接任，台塑集團的「王文淵時代」畫下句點，這也是台...

高捷 O9站聯開案招商

面對這波房市買氣急凍，昨（15）日北上招商的高市府祭鬆綁重大投資招商條件因應，透過投資人可自行選擇提供權利金，或分配建築...

企業生日快樂／智通 華麗轉身 邁向新未來

智通科創前身為台灣拉鍊龍頭廠宏大拉鍊，如今跨足軟體領域再出發。智通科創成立47年，憑藉自有拉鍊品牌MAX行銷全球，曾為全...

SCFI 運價指數連十跌

中國大陸出口北美貨量依舊低迷不振，昨（15）日新出爐上海集裝箱出口（SCFI）運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至...

企業生日快樂／智通瞄準印度 進擊金融科技

智通科創老牌拉鍊廠華麗轉身，2023年轉型跨足軟體版圖以來，總經理蔡焜煌指出，軟體業務已成為推升營收與毛利成長的主要動能...

企業生日快樂／智通精實管理 穩住本業命脈

智通科創總經理蔡焜煌帶領老牌拉鍊廠華麗轉身，在穩住拉鍊事業根基的同時，轉型跨入軟體及金融科技領域，讓公司營運不斷往前推進...

