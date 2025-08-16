吳嘉昭任台塑集團總裁 他，跨足高科技關鍵人物

吳嘉昭一直是推動台塑集團往高科技發展的關鍵人物，在台塑企業四大公司中，南亞（1303）最早跨入印刷電路板（PCB）、隨機存取記憶體（DRAM）公司，過去也擔任南電及南亞科董事長，是四大公司董事長唯一同時打理石化及科技產業專家。

台塑四寶面臨大陸石化產能過剩衝擊，近兩年營運走入谷底，如何領軍台塑力拚翻轉逆境成為當務之急。

如何帶領集團克服眼前大環境嚴苛的挑戰，四寶的股東都寄予厚望。吳嘉昭有信心的表示，將在逆境中尋找機會，加速轉型，突破困境，將產業危機化為轉機。

吳嘉昭是台塑企業在1968年第一次對外大量招考大專以上的專業人員之一，在台塑集團工作至今已58年，為台塑集團自兩位創辦人王永慶、王永在及第二代王文淵相當倚重的老臣，1975年由總管理處高級專員出任南亞塑膠總經理室特別助理，當年他只有31歲，是台塑集團最年輕總經理室特別助理。

吳嘉昭半輩子時間都在台塑集團任職，對集團各項轉投資事業均非常熟稔，掌管台塑集團事業橫跨度最大南亞，領軍多角化經營觸角直接橫跨電子業，現在又看到AI商機，要領軍集團再次突破石化產業的困境。