吳嘉昭任台塑集團總裁 專業經理人時代 來了

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團落實所有權與經營權分治精神，台塑企業昨（15） 日宣布，「管理中心」主任委員王文淵不再兼任「行政中心」總裁，將由「行政中心」委員、南亞（1303）公司董事長吳嘉昭升任總裁。這項高層人事異動，宣告台塑集團走入專業經理人管理的新時代。

台塑集團自1954年成立後，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，逐漸擴大經營版圖之後，王文淵於2006年擔任台塑集團總裁。王永慶2008年過逝後，台塑集團交由2002年組成的「七人決策小組」決策，王家第代二成員除王文淵外，還有副總裁王瑞華，常務委員王文潮、王瑞瑜等四人，而後台塑集團逐步將所有權與經營權分開，2001年成立「管理中心」，王家成員退出行政中心，進入管理中心。

台塑企業表示，早期二位創辦人王永慶、王永在為達到企業永續發展，於2001年成立企業最高決策單位，由四大公司最高經營主管組成「行政中心」；另外，創辦人為了未來得以繼續督導企業經營而成立「管理中心」。

台塑企業表示，在「行政中心」成立之後，經過五年運作成熟後，王永慶與王永在二位創辦人遂於2006年正式交棒，退居「管理中心」從旁督導協助，以確保企業的穩健經營。

為了更進一步落實二位創辦人將所有權與經營權分治的理念，2017年二位創辦人家族成員王文淵、王瑞華、王文潮及王瑞瑜等四位委員相繼退出「行政中心」，進入「管理中心」。

「行政中心」成員則由台塑、南亞、台化、台塑石化四大公司及河靜鋼鐵公司最高專業經理人組成，不過為了使組織運作得以順利接軌，王文淵除了繼續擔任「管理中心」主任委員之外，仍然兼任「行政中心」總裁至今。

台塑企業表示，此一組織架構運作模式迄今達八年，已順利完成傳承接軌之階段性任務，因此「管理中心」主任委員王文淵不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員、南亞公司董事長吳嘉昭升任總裁，以落實企業所有權及經營權分治之精神。

