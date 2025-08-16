震撼！ 王文淵突然宣布交棒 吳嘉昭任台塑集團總裁

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團總裁王文淵(圖右)交棒，行政中心新總裁將由南亞董事長吳嘉昭(圖左)擔任。聯合報系資料照
台塑集團總裁王文淵交棒，行政中心新總裁將由南亞（1303）董事長吳嘉昭擔任，吳嘉昭昨（15）日表示，在此產業非常艱難困苦之際，「接受此一任務，將與全企業同仁共同努力，於既有的基礎上，更加用心；在逆境中尋找機會，加速轉型、突破困境，將產業的危機化為轉機」。

吳嘉昭表示，為了落實兩位創辦人王永慶及王永在的經營理念，將所有權與經營權分治，行政中心總裁由專業經理人擔任，接受此一任務，在產業非常艱難困苦之際，於既有的基礎上，再更加用心力拚翻轉產業逆境，開闢新藍海。

台塑集團所有權與經營權分治演變
今年6月南亞股東會時，吳嘉昭曾經說明，面對變局，南亞已將四個轉型及三個發展方向做為行動方針，這四大轉型包括產品轉型、事業轉型、低碳轉型及數位轉型；三大產業發展趨勢方向包括電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品、健康應用醫材等，以此為核心策略思維，深化轉型。

吳嘉昭如今擔任台塑集團行政中心總裁，身感承擔的責任重大，由於他目前也擔任台塑集團的企業轉型小組召集人，因此希望延續並加速集團的轉型工作做好準備，希望在擔任新總裁的職務上，能夠相助台塑企業以突破困境。

台塑集團近年來面臨大陸石化產能過剩衝擊，營運走入谷底，加上美中科技競爭加劇、關稅壁壘，地緣政治緊張情勢等因素，使經濟發展充滿變數。造成台塑四寶上半年合計營收6,951.29億元，年減6.9%，稅後虧損213.23億元，年減236%。

但由於資本市場認為台塑四寶股價淨值比已經偏低，分析師認為大陸持續推動「反內卷」、西藏大壩等政策，市場預期未來原物料族群供需有望趨於平衡，外界更預期南亞手握AI市場當紅的PCB、銅箔基板（CCL）所需關鍵原料，涵蓋銅箔／基板、玻纖布、環氧樹脂等，都是相關原料全球前三大供應商，因此四寶吸引低接資金青睞。

台塑四寶對於今年後市展望也認為，9月已有復甦跡象，石化、塑膠、纖維的「金九銀十」旺季有望出現，預估成色有限，但還是會到來。伴隨需求回溫、歲修完成，且印度雨季即將結束，台塑、南亞及台化預估9月營收表現將優於8月。

