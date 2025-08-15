快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
KeePer攜手潮流咖啡品牌CAFE!N 打造高雄首間複合店。圖／業者提供
KeePer攜手潮流咖啡品牌CAFE!N 打造高雄首間複合店。圖／業者提供

日本第一連鎖汽車美容與鍍膜品牌KeePer看準高雄亞灣區新興高端商圈的發展潛力，與臺灣潮流咖啡品牌CAFE!N聯手打造，開設高雄首家結合汽車美容與咖啡文化的複合式店鋪「KeePer PRO SHOP亞灣店」導入標準化施作流程與科技應用，藉由著重細節的高品質服務，展現KeePer風格力、職人力與科技力三大優勢，開創全新型態的汽車美容消費體驗。

捷博（7831）繼4月下旬登錄興櫃以來，持續在全台開展KeePer PRO SHOP分店，董事長彭仕邦分享：「興櫃後我們更積極致力於拓展KeePer PRO SHOP門市，提供消費者高品質的鍍膜服務，成功締造每月近3,000車次來店數及超過6成的回頭客！首度進駐高雄，選址於有『高雄市的信義計劃區』之稱的亞灣商圈作為南臺灣第1家店鋪，結合CAFE!N，以職人汽美精神與咖啡文化的創新組合，為消費者開創嶄新體驗及生活模式！藉此持續推廣KeePer日式職人精神，重新定義臺灣汽美產業新標準。」董事長彭仕邦亦指出，目前臺灣汽美產業尚無具規模的連鎖體系，因此KeePer PRO SHOP將以標準化與客戶體驗至上的經營模式，開創汽車服務生態鏈新篇章。

咖啡 董事長

