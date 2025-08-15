客戶母公司財務重組 上緯強調收款無虞營運如常

上緯投控今天公布轉投資子公司共同客戶的母公司TPI Composites Inc及其多家關聯公司，向美國法院申請啟動全面財務重組程序。上緯投控強調，觀察TPI的營運情況一切如常，且TPI過往均按期付款，上緯子公司不排除在取得進一步貨款後，繼續給予合作支持。

上緯投控說明，轉投資子公司上緯興業、上偉（江蘇）碳纖複合材料（江蘇碳纖）共同客戶TPIMexico,LLC的母公司TPI Composites Inc及其多家關聯公司，於美國時間8月11日根據「美國破產法」第11章，向美國德克薩斯州南區休士頓分院破產法院提交自願申請，啟動全面財務重組程序。

上緯表示，截至目前，上緯興業及江蘇碳纖對TPI的應收帳款分別約新台幣1.35億元及1.69億元，合計約3.04億元，占上緯投控合併總資產的2.28%。

上緯投控指出，TPI此次無預警提出自願破產申請，已於第一時間與TPI溝通，並友好協商達成應收帳款回款計劃達成一致意見。同時，依據法律程序，上緯已成立專案團隊，並將加入TPI債權人委員會，以確保即時掌握進度與資訊。

根據TPI官方公告，TPI與Oaktree Capital Management,L.P.（Oaktree）所管理基金的關聯基金組成的高級有擔保貸款人達成原則性協定，在最終文件獲得破產法院批准後，可獲得至多8250萬美元的債務人持有資產融資額度。