霧峰區農會「初霧地酒文化節」饗釀餐酒會揭開活動序幕

台中市霧峰區農會「初霧地酒文化節」15日以「饗釀餐酒會」，為下半年系列活動揭開序幕，活動延續「初霧」品牌高雅清新風格，融合日系禪意空間，呈現「地酒×風土×美學」的多重感官體驗，邀賓客透過一杯酒，品味霧峰的土地與故事。

活動由農業部農村發展及水土保持署台中分署指導，分署長陳榮俊表示，今年以「天茶地酒」為推廣主題，共同推動中苗地區特色地酒品牌，「天之味、地之惠」道出了地酒與土地的共生價值。這次餐酒會選用霧峰在地農產入菜，打造創意日式佳餚，升級農村美學，讓家鄉味與酒香交織成動人記憶。

今天活動地點，特別選在充滿歷史文化底蘊的「議蘆會館」，坐落於立法院民主議政園區。這棟前身為古蹟級建築的場域，經活化再利用後，承載著年代記憶與新生魅力，化身為結合美食饗宴與歷史回望的獨特餐飲空間。

餐酒會菜單由議蘆會館主廚量身打造，每一道料理皆與地酒精心搭配。例如招牌主菜「蒲燒白鰻飯」，以特製醬汁融合炭火香氣，佐上霧峰農會酒莊經典的「荔枝蜂蜜酒」，在濃郁鹹香間綻放果香清甜。

「水煮鮮鮑魚」則搭配「初霧．純米吟釀」，讓清酒旨味與海鮮鮮美相互襯托，完美詮釋餐酒搭配的極致美學，為賓客留下難忘印象。

霧峰區農會總幹事黃景建說，此次以「初霧饗釀」打頭陣，期望讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。

地酒文化節下半年將陸續推出多場主題活動：9月將攜手「秋夜爵醒祭」，於議蘆會館帶來爵士樂與美酒交織的戶外餐酒體驗；10月17、18日則延續此次日系風格，在「民生故事館」大草皮舉辦宛如穿越京都的戶外餐酒會，邀請賓客發揮穿搭創意，換上和風元素的裝扮入席，伴隨和風燈籠搖曳與酒香縈繞，在微醺與笑語間，享受霧峰獨有的沉浸式體驗。

至於年底壓軸登場的「霧峰草地音樂會」，將由觀光署參山處主辦，慶祝霧峰納入參山處轄區。觀光署參山處長曹忠猷表示，活動將於11月初在民主草坪盛大舉行，結合音樂、在地文化、農特產與酒食，打造千人共賞的盛會，為霧峰年度地酒盛事畫下最高潮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康