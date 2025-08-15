吳嘉昭：台塑集團將在逆境中找機會 加速轉型、將危機化為轉機
台塑集團總裁交棒，為了落實兩位創辦人王永慶與王永在的經營理念，將所有權與經營權分治，行政中心總裁由南亞（1303）董事長吳嘉昭擔任，吳嘉昭15日受訪表示，「本人接受此一任務，將與全企業同仁共同努力，在此產業非常艱難困苦之際，於既有的基礎上，再更加用心。」
吳嘉昭表示，為了落實兩位創辦人的經營理念，將所有權與經營權分治，行政中心總裁由專業經理人擔任。他本人接受此一任務，將與全企業同仁共同努力，在此產業非常艱難困苦之際，於既有的基礎上，再更加用心。
吳嘉昭表示，台塑集團將在逆境中尋找機會，加速轉型，突破困境，將產業的危機，化為轉機，期待對企業、股東、員工、及社會有更好的貢獻。
