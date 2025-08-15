快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

吳嘉昭傳產科技雙棲 將扮台塑企業轉型靈魂人物

中央社／ 台北15日電
台塑企業「行政中心」總裁大位，由吳嘉昭接任。聯合報系資料照片／記者謝柏宏攝影
台塑企業「行政中心」總裁大位，由吳嘉昭接任。聯合報系資料照片／記者謝柏宏攝影

台塑企業創辦人之一王永在的長子王文淵今天正式交棒台塑企業「行政中心」總裁大位，由吳嘉昭接任。吳嘉昭是現任南亞董事長，先前也同時擔任南亞科、南電董事長，是台塑集團層峰中唯一傳產、科技兩棲的核心高層，對於正全力轉型的台塑企業而言，將扮演靈魂人物。

吳嘉昭為台塑集團老臣，2006年擔任南亞總經理，2013年升任南亞董事長，他為台塑企業行政中心成員之一，是台塑集團重要核心高層。

2024年台塑四寶股東會，進行董事會改選，包括台塑化董事長陳寶郎、台塑董事長林健男雙雙交棒，分別轉任最高顧問。今年輪到南亞改選，5月南亞旗下PCB廠南電、DRAM廠南亞科陸續召開股東會，吳嘉昭請辭兩家公司董事長職務，市場高度關注吳嘉昭會不會順勢交棒。

南亞股東會改選結果，吳嘉昭仍以第一高票進入南亞董事會，並且連任董事長。有台塑企業內部主管私下透露「是總裁（王文淵）不讓他退」，由此可看出王文淵對吳嘉昭的倚重。

吳嘉昭除了是南亞董事長，先前同時擔任南亞科、南電董事長，是台塑集團高層中唯一傳產、科技兩棲。這幾年，面對中國石化業產能過剩，台塑企業積極轉型高值化，朝半導體化工、電子業應用等方向發展，吳嘉昭成為接班領導的不二人選。

為了轉型，早在2024年8月，王文淵就號召台塑企業總管理處及4大公司歷經多次會議，成立位階和總經理室平行的「企業轉型小組」，小組定期開會，4大公司董事長及總經理都要參加，而小組召集人，就是吳嘉昭。

如今，吳嘉昭成為「台塑第一位不姓王的集團總裁」，除了象徵台塑企業經營權與所有權分治，他也將接下台塑企業世紀轉型的重責大任。

董事長 南亞科 台塑集團

延伸閱讀

主政近20年 台塑企業「王文淵時代」劃下句點

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑深入彰雲7鄉鎮顧健康　300長者展現生命力

台塑虧損仍調薪2％！網酸「利空」：當股東不如當員工

相關新聞

台塑集團王文淵交棒 行政中心委員、南亞董事長吳嘉昭升任總裁

台塑企業15日宣布，「管理中心」王文淵主任委員不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞公司（1303）董事長吳...

主政近20年 台塑企業「王文淵時代」劃下句點

歷經8年布局，台塑企業「大阿哥」王文淵今天正式宣布卸下「行政中心」總裁職務，把經營權棒子交給南亞董事長吳嘉昭，王文淵專任...

小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

永慶房產集團根據實價登錄資料、彙整全國近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全國之冠；新北市有五...

吳嘉昭傳產科技雙棲 將扮台塑企業轉型靈魂人物

台塑企業創辦人之一王永在的長子王文淵今天正式交棒台塑企業「行政中心」總裁大位，由吳嘉昭接任。吳嘉昭是現任南亞董事長，先前...

雲豹能源遭指養賴品妤 總經理致信員工穩軍心

雲豹能源在曾網羅民代出任董事長後及衍生民代砲火連番攻詰。近期更牽扯前董事長賴勁麟女兒，也是前立委賴品妤有所關聯的報導，甚...

SCFI運價指數連十跌！四大航線均走低 周跌幅1.97%

中國大陸出口貨量低迷不振，於15日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至1,4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。