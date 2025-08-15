吳嘉昭傳產科技雙棲 將扮台塑企業轉型靈魂人物

台塑企業創辦人之一王永在的長子王文淵今天正式交棒台塑企業「行政中心」總裁大位，由吳嘉昭接任。吳嘉昭是現任南亞董事長，先前也同時擔任南亞科、南電董事長，是台塑集團層峰中唯一傳產、科技兩棲的核心高層，對於正全力轉型的台塑企業而言，將扮演靈魂人物。

吳嘉昭為台塑集團老臣，2006年擔任南亞總經理，2013年升任南亞董事長，他為台塑企業行政中心成員之一，是台塑集團重要核心高層。

2024年台塑四寶股東會，進行董事會改選，包括台塑化董事長陳寶郎、台塑董事長林健男雙雙交棒，分別轉任最高顧問。今年輪到南亞改選，5月南亞旗下PCB廠南電、DRAM廠南亞科陸續召開股東會，吳嘉昭請辭兩家公司董事長職務，市場高度關注吳嘉昭會不會順勢交棒。

南亞股東會改選結果，吳嘉昭仍以第一高票進入南亞董事會，並且連任董事長。有台塑企業內部主管私下透露「是總裁（王文淵）不讓他退」，由此可看出王文淵對吳嘉昭的倚重。

吳嘉昭除了是南亞董事長，先前同時擔任南亞科、南電董事長，是台塑集團高層中唯一傳產、科技兩棲。這幾年，面對中國石化業產能過剩，台塑企業積極轉型高值化，朝半導體化工、電子業應用等方向發展，吳嘉昭成為接班領導的不二人選。

為了轉型，早在2024年8月，王文淵就號召台塑企業總管理處及4大公司歷經多次會議，成立位階和總經理室平行的「企業轉型小組」，小組定期開會，4大公司董事長及總經理都要參加，而小組召集人，就是吳嘉昭。

如今，吳嘉昭成為「台塑第一位不姓王的集團總裁」，除了象徵台塑企業經營權與所有權分治，他也將接下台塑企業世紀轉型的重責大任。