快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

世紀風電水下基礎完工交付 海龍風場國產化里程碑

中央社／ 台北15日電

海龍離岸風電計畫今天宣布，由世紀風電承攬的21座三腳套管式水下基礎已全數完工並成功交付，此為世紀風電啟用全新「擎天塔」（Twin Tower）後首個完成組裝作業的專案，創台灣離岸風電產業國產化重要里程碑。

海龍指出，此次交付的風機水下基礎是台灣離岸風場史上最大、最重的構件，每座高度超過90公尺，重量高達2000公噸，相當於1000台汽車的總和，這批水下基礎不僅體現製造規模的突破，更是國內供應鏈首次成功整合具備先進「油壓抱樁器系統」於水下基礎製造作業。

海龍計畫與世紀風電自2022年底簽署水下基礎製造合約以密切合作，製造期間，海龍計畫協助世紀風電各項製造作業、風險管理及溝通，派駐超過20名駐廠人員，橫跨製造管理、品質管理、環安衛、時程規劃、銲接及塗裝檢驗、工程技術及專案管理等，共同提升國內相關技能。

海龍表示，世紀集團旗下公司與廠房，包含世紀風電台北港世紀鋼構觀音廠、世紀鋼構雲林廠、世紀樺欣及其協力在地供應鏈，都投入海龍計畫水下基礎生產製造，巔峰時期世紀風電投入人力達1400人。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（TimKittelhake）表示，過去3年雙方透過「One Team」的合作方式，確保水下基礎的製造達到品質要求並按時完成，在本地建造的安裝船環海翡翠輪裝船前提前完工，充分證明台灣在地供應鏈有能力穩定供應及達到國內離岸風電成長目標，並持續吸引投資以實現複雜的大型專案建置。

世紀風電採用「擎天塔」來組裝海龍計畫的水下基礎，海龍指出，這是全世界第1座專為製造深海域超大型離岸風電水下基礎打造的室外吊裝設施，顯示在地供應鏈在吸收國際經驗的同時，亦具備設備能量與創新能力。

世紀風電董事長賴文祥表示，回想過去海龍專案面臨的重重關卡，包含首次面對市場上最大最重的水下基礎，促使世紀在台北港戶外區建造「擎天塔」因應最終大組裝的挑戰；世紀集團包含世紀風電、世紀鋼構、世紀樺欣、世紀重工全體加入戰局；水下基礎設計中加入抱樁器油壓系統，需克服學習曲線等。

不只如此，賴文祥說，海龍指派的國輪「環海翡翠號」船期安排緊湊如走鋼索，又逢今年夏季颱風頻繁，但在彼此高強度配合下，成功如期如質完成交付，從第1座上船到第21座上船只花34天。

海龍計畫已於今年6月宣布首支風機所發綠電順利併入台電電網，預計今年底完成半數風機完工併聯，2026年達成全數風機併網發電，屆時將成為台灣首座大於1GW風場，提供超過百萬家庭潔淨能源。

面對全球離岸風電逆風，如何看待台灣市場，柯廷灝表示，台灣風場具有風強優勢，且海床土壤狀況適合開發，加上已培植良好本土供應鏈，將待3-3期標規出爐再決定是否要投標。

但他也強調，從海龍專案累積經驗值得繼續發展，台灣市場已準備好，國內產業也需新訂單往前邁進，從德國經驗來看，政策動能改變均會影響產業發展狀況，期待台灣政府持續推進綠能、產業發展政策。

北港 世紀鋼 離岸風電

延伸閱讀

離岸風電產業需求增 台中港推工作船渠整改建工程

位於高雄茄萣區全國首座深水實驗池今啟用 助攻離岸風電自主研發

抓住暑假尾巴！台南晶英推「晶夏動滋動」專案

台南遠東香格里拉飯店推「雙夜慢旅」住房專案

相關新聞

台塑集團王文淵交棒 行政中心委員、南亞董事長吳嘉昭升任總裁

台塑企業15日宣布，「管理中心」王文淵主任委員不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞公司（1303）董事長吳...

主政近20年 台塑企業「王文淵時代」劃下句點

歷經8年布局，台塑企業「大阿哥」王文淵今天正式宣布卸下「行政中心」總裁職務，把經營權棒子交給南亞董事長吳嘉昭，王文淵專任...

小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

永慶房產集團根據實價登錄資料、彙整全國近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全國之冠；新北市有五...

吳嘉昭傳產科技雙棲 將扮台塑企業轉型靈魂人物

台塑企業創辦人之一王永在的長子王文淵今天正式交棒台塑企業「行政中心」總裁大位，由吳嘉昭接任。吳嘉昭是現任南亞董事長，先前...

雲豹能源遭指養賴品妤 總經理致信員工穩軍心

雲豹能源在曾網羅民代出任董事長後及衍生民代砲火連番攻詰。近期更牽扯前董事長賴勁麟女兒，也是前立委賴品妤有所關聯的報導，甚...

SCFI運價指數連十跌！四大航線均走低 周跌幅1.97%

中國大陸出口貨量低迷不振，於15日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至1,4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。