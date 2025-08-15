雲豹能源遭指養賴品妤 總經理致信員工穩軍心

雲豹能源在曾網羅民代出任董事長後及衍生民代砲火連番攻詰。近期更牽扯前董事長賴勁麟女兒，也是前立委賴品妤有所關聯的報導，甚至衍生出「雲豹養賴品妤」等不實謠言，讓公司成為外界焦點。雲豹能源總經理趙書閔為此特別向媒體澄清，也公布她寫給員工的信，強調公司與賴品妤並無任何職務或業務上的關聯，藉此穩定軍心。

以下是她給員工信全文

這幾天，部分媒體報導指稱公司與賴品妤有所關聯，甚至衍生出「雲豹養賴品妤」等不實謠言，讓公司成為外界焦點，也難免讓大家感到困惑與壓力。因此，我想透過這封信，清楚向大家說明公司的立場與事實。

首先，我想明確說明：本公司與賴品妤並無任何職務或業務上的關聯。

我要強調，雲豹能源自成立以來，始終秉持合法、專業、透明的經營原則，以推動台灣綠能發展為唯一使命。我們走在這條路上多年，未來也會持續前行，不會因外界雜音而動搖初衷。

外界的臆測與事實並不相符，我們將持續以透明、穩健的態度回應，同時把重心放在本業，把事做好。

更重要的是，謝謝大家。謝謝每一位在崗位上專業付出的同仁。正因為有你們的專注與信任，雲豹才能展現最堅實的力量。

產業正處於快速變化的關鍵時刻，我希望大家不要被流言影響。我們共同累積的價值，遠比任何傳聞都更真實、更有意義。公司也會持續加強溝通，確保大家清楚方向，有任何疑慮都可以隨時提出。

讓我們肩並肩，持續為台灣打造綠色未來。

感謝你一直都在。

書閔 敬上

雲豹能源 總經理