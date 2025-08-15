快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價指數連十跌！四大航線均走低 周跌幅1.97%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI運價指數連十跌。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連十跌。示意圖／ingimage

中國大陸出口貨量低迷不振，於15日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至1,460.19點，周跌幅1.97%；四大主要航線都走低。

全球貨櫃輪市場8月未見到旺季效應， MSC傳出9月要減班，各家業者9月減班效應開始發酵，再加上，不少船公司都看好遞延效應，開始通知9月要加收GRI，法人分析，9月能不能順利漲價GRI代表著市場需求概況，成為觀察第4季貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）營運表現。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價跌幅擴大，每TEU(20呎櫃)達1,820美元，較前一期下跌141美元，周跌幅7.19%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,279美元，較前一期下跌39美元，周跌幅1.68%。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,759美元，較前一期下跌64美元，跌幅達3.51%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,719美元，較前一期下跌73美元，跌幅2.61%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌3美元，跌幅0.73%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周持平，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周上漲2美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲2美元。

日本

延伸閱讀

去年設永續發展委員會 國泰醫院今年出版首部永續報告書

關稅衝擊減班休息有補助！9大製造業勞工最高可領7萬2600元

受關稅、匯率衝擊…勞動部公告9大產業 勞工被減班可領薪資補貼

美國關稅大刀砍下台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

相關新聞

台塑集團王文淵交棒 行政中心委員、南亞董事長吳嘉昭升任總裁

台塑企業15日宣布，「管理中心」王文淵主任委員不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞公司（1303）董事長吳...

主政近20年 台塑企業「王文淵時代」劃下句點

歷經8年布局，台塑企業「大阿哥」王文淵今天正式宣布卸下「行政中心」總裁職務，把經營權棒子交給南亞董事長吳嘉昭，王文淵專任...

小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

永慶房產集團根據實價登錄資料、彙整全國近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全國之冠；新北市有五...

吳嘉昭傳產科技雙棲 將扮台塑企業轉型靈魂人物

台塑企業創辦人之一王永在的長子王文淵今天正式交棒台塑企業「行政中心」總裁大位，由吳嘉昭接任。吳嘉昭是現任南亞董事長，先前...

雲豹能源遭指養賴品妤 總經理致信員工穩軍心

雲豹能源在曾網羅民代出任董事長後及衍生民代砲火連番攻詰。近期更牽扯前董事長賴勁麟女兒，也是前立委賴品妤有所關聯的報導，甚...

SCFI運價指數連十跌！四大航線均走低 周跌幅1.97%

中國大陸出口貨量低迷不振，於15日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至1,4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。