SCFI運價指數連十跌！四大航線均走低 周跌幅1.97%
中國大陸出口貨量低迷不振，於15日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數出現連十跌，指數下跌29.49點至1,460.19點，周跌幅1.97%；四大主要航線都走低。
全球貨櫃輪市場8月未見到旺季效應， MSC傳出9月要減班，各家業者9月減班效應開始發酵，再加上，不少船公司都看好遞延效應，開始通知9月要加收GRI，法人分析，9月能不能順利漲價GRI代表著市場需求概況，成為觀察第4季貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）營運表現。
根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲運價跌幅擴大，每TEU(20呎櫃)達1,820美元，較前一期下跌141美元，周跌幅7.19%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,279美元，較前一期下跌39美元，周跌幅1.68%。
遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,759美元，較前一期下跌64美元，跌幅達3.51%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,719美元，較前一期下跌73美元，跌幅2.61%。
近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌3美元，跌幅0.73%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周持平，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周上漲2美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲2美元。
