主政近20年 台塑企業「王文淵時代」劃下句點

中央社／ 台北15日電
王文淵宣布交棒集團總裁，為台塑企業的「王文淵時代」劃下句點。圖／聯合報系資料照片
歷經8年布局，台塑企業「大阿哥」王文淵今天正式宣布卸下「行政中心」總裁職務，把經營權棒子交給南亞董事長吳嘉昭，王文淵專任「管理中心」主任委員，真正落實台塑企業所有權與經營權分治。

王文淵為台塑企業創辦人之一王永在的長子，也是台塑企業第2代長孫，從小被賦予接班大任。從美國休士頓大學完成學業後，王文淵回到台灣，被安排進入台塑關係企業台麗公司歷練；短短時間帶領當時虧損連連的台麗公司轉虧為盈，立下戰功，之後他轉戰台化。

2006年6月，王文淵正式接班，成為台塑企業總裁，為集團最高領導人，長達將近20年的主政，直到今天宣布交棒集團總裁，為台塑企業的「王文淵時代」劃下句點。

而這盤棋，台塑企業足足布局了8年。2017年，台塑集團調整組織架構並啟動接班計畫，包括王文淵、王瑞華、王文潮、王瑞瑜等王家二代核心成員，退出原本被稱為「9人小組」的「行政中心」，轉入由家族成員組成的「管理中心」，希望藉此實現所有權與經營權分離。

不過在過渡期間，王文淵除了擔任「管理中心」主任委員，仍兼任「行政中心」總裁。今天王文淵宣布將行政中心總裁大位交由吳嘉昭接任，等於正式交棒經營權，也宣告台塑企業的分治計畫大功告成。

今年78歲的王文淵，淡出公司經營其實有跡可循，2021年台化股東常會，一開場，王文淵就以主席身分，宣布「今天是我最後一次以台化董事長的身分主持台化股東會，未來董事長位置將交由專業經理人接棒。」王文淵把台化董事長大位交給洪福源，淡出企業經營第一線。如今再把總裁大位交給吳嘉昭，更進一步退出集團經營，未來將專注所有權的管理。

王文淵 董事長 台塑集團

