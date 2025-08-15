統一超食代14億建新廠 導入AI打造智慧鮮食供應鏈

快訊

中央社／ 台北15日電

投資台灣事務所今天通過統一超食代申請根留方案，擴大投資台灣。統一超食代計畫斥資逾14億元持續擴充產能，並在台南市麻豆區興建台南2廠，導入智慧製造與AI生產排程系統，目標打造全台最先進的智慧鮮食供應鏈。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1681家企業超過2兆5478億元投資，預估創造16萬1414個本國就業機會。

經濟部投資促進司透過新聞稿表示，統一超食代專注於超商鮮食商品研發與生產，產品涵蓋飯糰、便當、燴飯、義大利麵等多元品項，穩定供應全台7-ELEVEN門市，並已取得ISO 22000等多項國際食品安全認證。

投資司指出，新廠將導入智慧製造與AI生產排程系統，配置單釜式炊飯機、視覺辨識、智能履歷追蹤等先進設備，並強化數位化與自動化管理，建構高彈性、高效率的鮮食生產體系。廠區亦設置太陽能發電、能源管理與熱能回收系統，採用節能設備並執行碳盤查，持續推進節能減碳。

此外，統一超食代將持續串聯門市AI訂貨系統，打造全台最先進的智慧鮮食製造基地與智慧供應鏈。

相關新聞

小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

永慶房產集團根據實價登錄資料、彙整全國近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全國之冠；新北市有五...

泰嘉開發、清景麟、三地三強聯手 永康「平道段新案」動土市場注目

泰嘉開發、清景麟、三地等三大集團聯手，台南永康「平道段新案」15日動土，成為房市焦點議題。

台塑集團王文淵交棒 行政中心委員、南亞董事長吳嘉昭升任總裁

台塑企業15日宣布，「管理中心」王文淵主任委員不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞公司（1303）董事長吳...

高雄海洋科技產業創新專區再添重點設施 全國首座10米深水池啟用

由經濟部能源署推動、金屬中心規劃建置的「高雄海洋科技產業創新專區─離岸工程中心」，15日舉行啟用典禮。包括能源署李君禮署...

星宇航空北美布局再傳佳音 攜手美國航空締結合作夥伴

星宇航空（2646）15日迎北美布局重大里程碑，繼於七月底宣布開航美國鳳凰城航線後，今日正式宣布與美國航空（Americ...

大手筆！群光10.6億元吃下潤泰全觀音工業區黃金地

香港商世邦魏理仕台灣分公司15日宣布，成功協助業主潤泰全球（2915）在13日以總價10.6億元售出位於桃園觀音工業區內...

