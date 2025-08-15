統一超食代14億建新廠 導入AI打造智慧鮮食供應鏈

投資台灣事務所今天通過統一超食代申請根留方案，擴大投資台灣。統一超食代計畫斥資逾14億元持續擴充產能，並在台南市麻豆區興建台南2廠，導入智慧製造與AI生產排程系統，目標打造全台最先進的智慧鮮食供應鏈。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1681家企業超過2兆5478億元投資，預估創造16萬1414個本國就業機會。

經濟部投資促進司透過新聞稿表示，統一超食代專注於超商鮮食商品研發與生產，產品涵蓋飯糰、便當、燴飯、義大利麵等多元品項，穩定供應全台7-ELEVEN門市，並已取得ISO 22000等多項國際食品安全認證。

投資司指出，新廠將導入智慧製造與AI生產排程系統，配置單釜式炊飯機、視覺辨識、智能履歷追蹤等先進設備，並強化數位化與自動化管理，建構高彈性、高效率的鮮食生產體系。廠區亦設置太陽能發電、能源管理與熱能回收系統，採用節能設備並執行碳盤查，持續推進節能減碳。

此外，統一超食代將持續串聯門市AI訂貨系統，打造全台最先進的智慧鮮食製造基地與智慧供應鏈。