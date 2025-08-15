一元入住總統套房！全台首個輕奢旅宿品質認證計畫啟動

一元入住總統套房！全台首個輕奢旅宿品質認證計畫「台灣輕奢旅宿萃Light Luxury Hotels Collective (Taiwan)」12日宣布啟動，來自台中與南投日月潭的三家飯店，共同推出限時活動「一元入住總統套房」，讓消費者親身體驗認證品質，也藉此重振國旅信心。

根據交通部觀光署最新統計，2024年台灣國內旅客住宿人次下降了6.21%，從6,384萬人次銳減至5,987萬人次，顯示短程「一日遊」取代「住宿旅遊」的趨勢正在加劇。

全台飯店整體入住率，同期亦從50.86%下滑至45.6%，暑假期間更有多數飯店住房率不到四成。觀光飯店近年平均入住率約 61%，反映國旅市場持續承壓。

「台灣輕奢旅宿萃」首批認證成員飯店，包括訴求湖畔景緻 × 自主旅宿 × 在地誠意的晶澤飯店（南投日月潭）、訴求城市輕奢 × 極簡設計 ×安心入住的希堤微旅（台中），以及訴求親子× 除蟎清潔 × 設計美學的芭蕾城堡酒店（台中）。

今天的啟動儀式，由芭蕾城堡酒店主理人胡智鈞、希堤微旅主理人陳明暉、日月潭晶澤主理人陳琳凱共同主持。

主導推動這項輕奢旅宿品質認證計畫的胡智鈞表示，台灣輕奢旅宿萃的品牌精神為「以無可救藥的挑剔，造就無與倫比的美麗回憶」，並提出五大品質承諾，包括：1.潔淨度：全房型及公共區域符合國際五星衛生標準，由獨立機構（如SGS）定期稽核。

2.服務細節：標準化且個人化服務流程，含入住前後專屬聯繫。3.餐飲體驗：食材來源透明可追溯，融合在地風味與健康理念。4.設計美感：空間融入精品元素，兼顧美感與功能性。5.顧客回饋機制：線上即時系統收集意見，公開回應與優化進度。

此次推出的「一元入住總統套房」的活動期間為8月20日至9月30日（限平日）；每家認證飯店各提供5間總統套房，共15間；民眾可至官方LINE@llhotels註冊，獲得最新活動資訊，透過線上抽獎方式，邀請幸運旅客於指定日期用1元入住，並於入住後提交住宿評價。