一元入住總統套房！全台首個輕奢旅宿品質認證計畫啟動

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
業者推出「一元入住總統套房」活動，讓消費者親身體驗認證品質。記者宋健生／攝影
一元入住總統套房！全台首個輕奢旅宿品質認證計畫「台灣輕奢旅宿萃Light Luxury Hotels Collective (Taiwan)」12日宣布啟動，來自台中與南投日月潭的三家飯店，共同推出限時活動「一元入住總統套房」，讓消費者親身體驗認證品質，也藉此重振國旅信心。

根據交通部觀光署最新統計，2024年台灣國內旅客住宿人次下降了6.21%，從6,384萬人次銳減至5,987萬人次，顯示短程「一日遊」取代「住宿旅遊」的趨勢正在加劇。

全台飯店整體入住率，同期亦從50.86%下滑至45.6%，暑假期間更有多數飯店住房率不到四成。觀光飯店近年平均入住率約 61%，反映國旅市場持續承壓。

「台灣輕奢旅宿萃」首批認證成員飯店，包括訴求湖畔景緻 × 自主旅宿 × 在地誠意的晶澤飯店（南投日月潭）、訴求城市輕奢 × 極簡設計 ×安心入住的希堤微旅（台中），以及訴求親子× 除蟎清潔 × 設計美學的芭蕾城堡酒店（台中）。

今天的啟動儀式，由芭蕾城堡酒店主理人胡智鈞、希堤微旅主理人陳明暉、日月潭晶澤主理人陳琳凱共同主持。

主導推動這項輕奢旅宿品質認證計畫的胡智鈞表示，台灣輕奢旅宿萃的品牌精神為「以無可救藥的挑剔，造就無與倫比的美麗回憶」，並提出五大品質承諾，包括：1.潔淨度：全房型及公共區域符合國際五星衛生標準，由獨立機構（如SGS）定期稽核。

2.服務細節：標準化且個人化服務流程，含入住前後專屬聯繫。3.餐飲體驗：食材來源透明可追溯，融合在地風味與健康理念。4.設計美感：空間融入精品元素，兼顧美感與功能性。5.顧客回饋機制：線上即時系統收集意見，公開回應與優化進度。

此次推出的「一元入住總統套房」的活動期間為8月20日至9月30日（限平日）；每家認證飯店各提供5間總統套房，共15間；民眾可至官方LINE@llhotels註冊，獲得最新活動資訊，透過線上抽獎方式，邀請幸運旅客於指定日期用1元入住，並於入住後提交住宿評價。

陳明暉、陳琳凱都表示，疫情過後，住房率明顯下滑，尤其民眾瘋國外旅遊，致使國旅更進一步減少，連國外旅客也都少之又少，他們希望希望透過一元入住總統套房的活動，讓消費者親身體驗認證品質，進一步推動口碑傳播。

全台首個輕奢旅宿品質認證計畫「台灣輕奢旅宿萃」12日宣布啟動。記者宋健生／攝影
日月潭

相關新聞

小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

永慶房產集團根據實價登錄資料、彙整全國近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全國之冠；新北市有五...

泰嘉開發、清景麟、三地三強聯手 永康「平道段新案」動土市場注目

泰嘉開發、清景麟、三地等三大集團聯手，台南永康「平道段新案」15日動土，成為房市焦點議題。

台塑集團王文淵交棒 行政中心委員、南亞董事長吳嘉昭升任總裁

台塑企業15日宣布，「管理中心」王文淵主任委員不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞公司（1303）董事長吳...

高雄海洋科技產業創新專區再添重點設施 全國首座10米深水池啟用

由經濟部能源署推動、金屬中心規劃建置的「高雄海洋科技產業創新專區─離岸工程中心」，15日舉行啟用典禮。包括能源署李君禮署...

星宇航空北美布局再傳佳音 攜手美國航空締結合作夥伴

星宇航空（2646）15日迎北美布局重大里程碑，繼於七月底宣布開航美國鳳凰城航線後，今日正式宣布與美國航空（Americ...

大手筆！群光10.6億元吃下潤泰全觀音工業區黃金地

香港商世邦魏理仕台灣分公司15日宣布，成功協助業主潤泰全球（2915）在13日以總價10.6億元售出位於桃園觀音工業區內...

