小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

永慶房產集團根據實價登錄資料、彙整全國近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全國之冠；新北市有五區上榜，買氣熱絡；台中的西屯區和北區，也擠進前十，熱度不輸北部行政區。

桃園中壢區以近一年759件的交易量，拿下全國25坪以下小宅交易量冠軍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢區小宅交易多集中在中壢車站生活圈及機捷沿線，包括老街溪站、環北站、高鐵桃園站與桃園體育園區站周邊。該區生活機能完善、公共交通便利，加上捷運建設持續推進，如機場捷運、綠線延伸至中壢等，以及重劃區如青埔、過嶺等持續發展，吸引人口不斷移入，進一步帶動房市需求。

另外桃園市中壢區25坪以下住宅總價相對親民，平均總價僅約543萬元，對比雙北市入手門檻較低，也吸引不少小資族從雙北市轉向中壢置產。

全國25坪以下小宅交易熱區前十名中，新北市就占據五個席次。陳金萍指出，除了淡水區外，中和、三重、板橋與新莊等區域皆屬於新北市的第一環，與台北市往來便利，且具備成熟的生活與交通機能，因此成為小宅熱銷區。

其中新北市中和區之小坪數住宅，主要分布於中正路、景平路周邊；三重集中在三和路、重新路沿線；板橋則以文化路一段、四川路、民生路三段為主；新莊則多落在中正路一帶。

陳金萍指出，新北市這些區域的小坪數住宅大多鄰近捷運站，交通便捷，平均每坪成交單價落在5字頭至6字頭，總價約在1,000萬元上下，對於預算有限但又希望離市中心不遠的通勤族群而言，既能享有完善機能，又兼顧價格與地點，是相對理想的購屋選擇。