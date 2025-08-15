泰嘉開發、清景麟、三地三強聯手 永康「平道段新案」動土市場注目

泰嘉開發、清景麟、三地等三大集團聯手，台南永康「平道段新案」15日動土，成為房市焦點議題。

南科效應持續發酵下，台南「鹽行國中重劃區」迎來指標性大案，深耕南台灣的泰嘉開發旗下上逸建設15日為台南永康區「平道段新案」盛大舉辦動土典禮，攜手多角化經營的知名南台灣開發品牌三地集團、清景麟集團共同合作，三大品牌聯手，預計將推出區域壓軸4字頭、高質感建案，為台南房勢再造新指標。

「平道段新案」基地面積達2,364坪，位於平道十路與平道八路口，是鹽行國中重劃區內稀有的方正大基地，規劃2-3房。

開發契機源於台糖公司首次採用的「合建分屋留根」招標案，由上逸建設以總價5.16億元得標。此模式極具開創性，開發商除了需規劃銷售的住宅大樓外，還須與台糖合作興建一棟包含234戶住宅、9戶店舖的綠建築標章大樓，作為台糖的永續資產，未來計劃只租不售，或配合政府調控作為優質社會住宅使用，響應居住正義理念。

「平道段新案」深度連結台南鹽行深厚的人文底蘊與都市發展脈絡，近距永康交流道、台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心，加上鄰近北外環道路，能迅速連接南科，區域發展條件成熟，又具備雙語文教與綠蔭水岸的環境優勢。

泰嘉開發董事長呂金發表示，泰嘉一直用自己的步調深耕台南，就是看好南科台積電（2330）廠區、員工數獨步南台灣的優勢，鹽行國中重劃區憑藉優越交通、環境條件，早已受南科菁英的首選與注目。這次平道段新案與台糖的合作，是對泰嘉品質的肯定，更有機會實踐企業回饋社會的公益理念。

泰嘉不斷用新思維導入建築，例如公設景觀的氛圍，或效率安全的管理。此案規劃市場主流的2-3房產品，總銷預計約達40億元，有信心成為眾多消費者、居住者的優質首選。

三地集團執行長鍾育霖表示，與泰嘉、清景麟是多年的合作夥伴，以各自擁有豐富的資源與經驗，創造許多市場關注的商業模式、居住指標。相信以這次鹽行特區的發展潛力有目共睹，並集結整合三大品牌，從嚴謹把關的建築品質，到安心保障的售後服務，均能給消費者良好的居住體驗，同時促進城市永續發展。