雲豹能源發員工信 與賴品妤無任何職務業務關聯

再生能源業者雲豹能源近期遭媒體影射與民進黨前立委賴品妤有關聯，雲豹能源總經理趙書閔今天發信給員工表示，公司與賴品妤並無任何職務或業務上的關聯，未來將持續推動台灣綠能發展。

趙書閔在給員工的信中指出，近期部分媒體報導指稱公司與賴品妤有所關聯，甚至衍生出「雲豹養賴品妤」等不實謠言，讓公司成為外界焦點，也難免讓大家感到困惑與壓力。她說，公司與賴品妤並無任何職務或業務上的關聯。

趙書閔表示，雲豹能源自成立以來，始終秉持合法、專業、透明的經營原則，以推動台灣綠能發展為唯一使命。雲豹能源走在這條路上多年，未來也會持續前行，不會因外界雜音而動搖初衷。

趙書閔指出，外界的臆測與事實並不相符，雲豹能源將持續以透明、穩健的態度回應，同時把重心放在本業，把事做好。

她說，產業正處於快速變化的關鍵時刻，希望員工不要被流言影響。公司全體員工共同累積的價值，遠比任何傳聞都更真實、更有意義。公司也會持續加強溝通，確保清楚方向，並期勉員工能一起持續為台灣打造綠色未來。