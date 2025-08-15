離岸風電產業需求增 台中港推工作船渠整改建工程

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
目前台中港工作船渠照片，未來將改建設計成總長約36公尺、設計水深3公尺之鋼管板樁式碼頭。圖／台中港務分公司工程處提供
目前台中港工作船渠照片，未來將改建設計成總長約36公尺、設計水深3公尺之鋼管板樁式碼頭。圖／台中港務分公司工程處提供

為配合我國離岸風電產業迅速發展及港區船席需求日增，台灣港務公司台中港務分公司推動「台中港工作船渠整改建工程」，以提升工作船泊區整體功能，強化港區對海上風電維運船（CTV）之靠泊能力。

台中港務分公司表示，本工程施作位置位於台中港北碼頭原修船廠區，該區域原設有修船滑道，但因現代船舶大型化，已無法滿足現行營運需求。為有效提升港區設施使用效益，台中港務分公司規劃將原修船滑道區域轉型升級為具備現代化機能之碼頭設施。

台中港務分公司表示表示，工程新建總長約36公尺、設計水深3公尺之鋼管板樁式碼頭；建置岸水、岸電等公共設施；拆除既有長約52公尺之突堤結構以及既有修船滑道區域，截至目前完成滑道區域浚挖約80%、突堤拆除100%，鋼管板樁與錨定樁打設作業已全數完成，另碼頭結構（含冠牆施作等）正同步推進中，預定明(115)年1月底前完工啟用。

