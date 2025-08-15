中鴻9月盤價開漲盤 三大鋼品全面調漲每公噸600元

中鴻（2014）15日開出9月份內銷及10月份外銷盤價。內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面調漲每公噸600元；外銷部分，則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，從總體經濟面來看，7月29日國際貨幣基金（IMF）發布「世界經濟展望」報告指出，隨著美國關稅衝擊減弱，2025年全球經濟成長預測將上調至3.0%，較先前預期增加0.2%。

另，8月12日美中第三輪貿易談判結果顯示，雙邊加徵關稅再度延長寬限期90天（至11月9日），貿易緊張關係持續降溫，且當前多國與美關稅協定基本底定，世界經貿秩序有望趨於穩定，預計全球經濟將維持溫和復甦。

而觀察鋼市供需變化，中國大陸7月下旬重點鋼企粗鋼日產量為198.2萬噸，較前期大降7.4%。其次，8月1日人行工作會議表態延續適度寬鬆貨幣政策，隨著官方重大基礎建設陸續啟動，鋼市供需將加速平衡。

該公司進一步指出，整體來看，當前煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦陸續開漲，顯示後續鋼價支撐轉強。考量亞洲鋼價觸底回升，季節性影響將逐步改善，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故此次盤價溫和調漲。