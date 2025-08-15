快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

聽新聞
0:00 / 0:00

中鴻9月盤價開漲盤 三大鋼品全面調漲每公噸600元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鴻（2014）15日開出9月份內銷及10月份外銷盤價。內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面調漲每公噸600元；外銷部分，則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，從總體經濟面來看，7月29日國際貨幣基金（IMF）發布「世界經濟展望」報告指出，隨著美國關稅衝擊減弱，2025年全球經濟成長預測將上調至3.0%，較先前預期增加0.2%。

另，8月12日美中第三輪貿易談判結果顯示，雙邊加徵關稅再度延長寬限期90天（至11月9日），貿易緊張關係持續降溫，且當前多國與美關稅協定基本底定，世界經貿秩序有望趨於穩定，預計全球經濟將維持溫和復甦。

而觀察鋼市供需變化，中國大陸7月下旬重點鋼企粗鋼日產量為198.2萬噸，較前期大降7.4%。其次，8月1日人行工作會議表態延續適度寬鬆貨幣政策，隨著官方重大基礎建設陸續啟動，鋼市供需將加速平衡。

該公司進一步指出，整體來看，當前煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦陸續開漲，顯示後續鋼價支撐轉強。考量亞洲鋼價觸底回升，季節性影響將逐步改善，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故此次盤價溫和調漲。

關稅 鋼價 外銷

延伸閱讀

受夠川普關稅 美盟邦紛拒買F-35戰機 印度停購美戰車

關稅衝擊勞工支持方案地方盼增人力 勞動部允諾

川普關稅效應 生產者物價指數 創3年來最大增幅

台美續磋商關稅 俞大㵢：未來經貿夥伴關係將更緊密

相關新聞

小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

永慶房產集團根據實價登錄資料、彙整全國近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全國之冠；新北市有五...

泰嘉開發、清景麟、三地三強聯手 永康「平道段新案」動土市場注目

泰嘉開發、清景麟、三地等三大集團聯手，台南永康「平道段新案」15日動土，成為房市焦點議題。

台塑集團王文淵交棒 行政中心委員、南亞董事長吳嘉昭升任總裁

台塑企業15日宣布，「管理中心」王文淵主任委員不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞公司（1303）董事長吳...

高雄海洋科技產業創新專區再添重點設施 全國首座10米深水池啟用

由經濟部能源署推動、金屬中心規劃建置的「高雄海洋科技產業創新專區─離岸工程中心」，15日舉行啟用典禮。包括能源署李君禮署...

星宇航空北美布局再傳佳音 攜手美國航空締結合作夥伴

星宇航空（2646）15日迎北美布局重大里程碑，繼於七月底宣布開航美國鳳凰城航線後，今日正式宣布與美國航空（Americ...

大手筆！群光10.6億元吃下潤泰全觀音工業區黃金地

香港商世邦魏理仕台灣分公司15日宣布，成功協助業主潤泰全球（2915）在13日以總價10.6億元售出位於桃園觀音工業區內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。