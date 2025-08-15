台中七期成企業置產熱區！聯聚看好趨勢 第4季推頂辦「聯聚中衡」

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「聯聚中衡大廈」外觀示意圖。圖／聯聚提供
「聯聚中衡大廈」外觀示意圖。圖／聯聚提供

近年台商回流、高科技產業擴廠下，推升商用不動產熱度，其中台中七期更躍升為企業主爭相進駐的區域。統計實價登錄，今年首季住宅市場雖因政策影響趨保守與觀望，台中商辦交易卻逆勢上揚，較去年同期提升5個百分點，且有逐年增加的趨勢，其中逾70%集中於七期新市政中心，凸顯核心地段的吸引力與不可取代性。

看好台中商辦市場未來發展，聯聚建設宣布，攜手義大利國際建築團隊ACPV ARCHITECTS ，預計第4季推出全新地標「聯聚中衡大廈」，該案位在台中七期市政北二路、朝富路口，基地面積達1,928坪，規劃興建地上37層、地下6層，坪數規劃60到130坪。

聯聚表示，ACPV ARCHITECTS由建築大師Antonio Citterio與Patricia Viel共同創辦，代表作遍及全球，包括寶格麗酒店、米蘭文華東方酒店等，擅長整合建築、傢俱與室內設計，被譽為低調奢華美學的先行者。

「聯聚中衡大廈」設計靈感源自義大利經典建築比薩斜塔與米蘭維拉斯加塔，以量體堆疊雕塑感輪廓，結合密斯．凡德羅的雋永精神，形塑有別於傳統塔樓的細膩立面與高度識別性，為具國際視野的買家創造獨特、稀有的世界級辦公空間。

「聯聚中衡大廈」衡座落於台中政經核心，74號快速道路與國道遠眺市中心首排，將以全新門面形象，成為七期天際線上的新座標，基地雙面臨路、街廓完整，且坪數規劃彈性格局，滿足企業多元需求。

聯聚表示，主建築物命名為Uffizi，與之相鄰規劃一棟名為Gallery的複合式空間，外立面以螺旋向上的律動感展現設計張力，規劃引進義式風格相關生活品牌與餐飲，兩者之間，將打造一個公共廣場Piazza，營造可散步、交流、共享的城市開放空間。

專家指出，台中七期新市政中心長年被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶，集結市政中心、國際級飯店、百貨商圈、歌劇院與市政公園等完整機能。

隨著台積電（2330）中科擴廠及供應鏈廠商進駐，七期商辦市場再度升溫，成為企業爭相布局的核心區域，除聚集多家國際會計師事務所，五大金控與私人銀行亦加速布局。

另外，目前市政路延伸工程已動工，未來將與持續擴張的台中科技廊道更緊密連結，其中包括水湳經貿園區、台中工業區和精密機械科技創新園區。作為台灣政經核心，七期的位置靠近南北交通樞紐，上下游供應鏈在此匯聚，將更加確立其作為國際企業總部與資產配置首選地段。

聯聚表示，承繼過去兩棟七期豪辦的打造經，以「傳承」為設計核心、為台灣隱形冠軍企業量身規劃的「聯聚中雍大廈」，以及與日本建築大師隈研吾合作，以建築融合自然，將城市綠意引入辦公空間的亞洲地標「聯聚中維大廈」。

第三棟商辦作品「聯聚中衡大廈」以「靜水流深」為理念，在低調與內斂之中蘊藏力量，以精準設計、細膩質感、長遠價值，吸引理念契合的企業主，共同形塑七期獨有的商辦風景，伴隨台灣企業以穩健步伐，邁向寬廣的國際舞台。

義大利

相關新聞

小宅熱銷！新北市五區入10大熱賣區 小坪數交易王在桃園這區

永慶房產集團根據實價登錄資料、彙整全國近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全國之冠；新北市有五...

泰嘉開發、清景麟、三地三強聯手 永康「平道段新案」動土市場注目

泰嘉開發、清景麟、三地等三大集團聯手，台南永康「平道段新案」15日動土，成為房市焦點議題。

台塑集團王文淵交棒 行政中心委員、南亞董事長吳嘉昭升任總裁

台塑企業15日宣布，「管理中心」王文淵主任委員不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞公司（1303）董事長吳...

高雄海洋科技產業創新專區再添重點設施 全國首座10米深水池啟用

由經濟部能源署推動、金屬中心規劃建置的「高雄海洋科技產業創新專區─離岸工程中心」，15日舉行啟用典禮。包括能源署李君禮署...

星宇航空北美布局再傳佳音 攜手美國航空締結合作夥伴

星宇航空（2646）15日迎北美布局重大里程碑，繼於七月底宣布開航美國鳳凰城航線後，今日正式宣布與美國航空（Americ...

大手筆！群光10.6億元吃下潤泰全觀音工業區黃金地

香港商世邦魏理仕台灣分公司15日宣布，成功協助業主潤泰全球（2915）在13日以總價10.6億元售出位於桃園觀音工業區內...

