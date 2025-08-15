星宇航空北美布局再傳佳音 攜手美國航空締結合作夥伴

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空與美國航空締結合作夥伴 提升北美、亞洲航網便利性。星宇航空提供
星宇航空（2646）15日迎北美布局重大里程碑，繼於七月底宣布開航美國鳳凰城航線後，今日正式宣布與美國航空（American Airlines）展開合作；透過雙方航網結合，將大幅提升旅客往返台北與北美主要城市的交通便利性。

此次合作帶來之便利服務包含旅客可一票預定星宇航空與美國航空的航班，享受行李從出發地直掛到目的地之便利性。搭乘星宇航空航班抵達美國的旅客，將可輕鬆銜接美國航空航班，自由前往更多美洲大城，包含紐約、費城、波士頓、芝加哥、夏洛特、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯、墨西哥城…等。

星宇航空執行長翟健華表示：「能與美國頂尖且歷史悠久的美國航空展開合作，我們感到非常榮幸。藉由這項合作協議，我們可大幅拓展在美國的航網深度，透過其綿密的內陸航網，讓旅客便捷的延伸前往美國的更多城市。同時，也讓美國航空的旅客，能搭乘星宇航空更便利的轉機至亞洲。」

美國航空聯盟資深副總裁Anmol Bhargava表示：「美國航空很高興能與星宇航空攜手合作，為我們的旅客提供更多從北美前往台北的選擇。透過本次合作，旅客將能從台北輕鬆銜接至北美超過250個城市。我們期待與星宇持續深化合作，為彼此旅客創造更多探索世界的機會。」

本次合作在星宇航空台北-鳳凰城航線啟航後，雙方航網將更綿密的結合。鳳凰城為美國航空於美國西南部的重要樞紐，星宇航空為最大化旅客北美旅程便利性，規劃之鳳凰城航班時間將有利旅客轉機AA航班，前往北美各主要城市，如紐約、費城、芝加哥、夏洛特、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯、艾爾帕索等。JX026台北-鳳凰城航班於當地時間下午17:40抵達，旅客可銜接AA航班前往超過40個美國內陸航點；星宇航空JX025鳳凰城-台北則規劃在晚上22:45起飛，旅客可自美國內陸超過60個航點搭乘AA航班出發，前往鳳凰城轉乘星宇航空航班前往台北，並進一步飛往亞洲各大城市。

旅客即日起可透過各大旅行社訂購星宇航空及美國航空的一本票行程，此外，星宇航空台北-鳳凰城航線現正開放購票，將於明年1月15日正式啟航，開航初期每周三班，並將於三月起增加為每周四班。

