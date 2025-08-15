大手筆！群光10.6億元吃下潤泰全觀音工業區黃金地

香港商世邦魏理仕台灣分公司15日宣布，成功協助業主潤泰全球（2915）在13日以總價10.6億元售出位於桃園觀音工業區內4,625.53坪土地，以及4,570.20坪建物予買方群光電子（2385）。

世邦魏理仕表示，該案自去年公開標售以來即獲市場高度關注，在世邦魏理仕持續推動與重新媒合下，最終順利完成交易，該筆交易案突顯買賣雙方在審慎評估後，對未來營運與市場機會仍具高度信心。

世邦魏理仕總經理林敬超表示，面對總體經濟不確定性與資金成本攀升等挑戰，企業在評估不動產配置時將更為謹慎，亦更重視資產本身的條件與區位優勢。

該筆交易案基地面積約4,625.23坪，座落於觀音工業區核心位置，基地完整方正，臨路面寬達165米，具備良好的開發彈性與空間運用之效能。

林敬超指出，該案公開標售未果後，重新回歸市場，最終能於短時間內完成交易，除了仰賴優越的物件條件，更是市場對區域機能的認同。

近年觀音工業區每坪土地成交單價已站穩2字頭，該案以土地面積約4,625.23坪、總價10.6億元成交，換算每坪土地交易單價約23萬元，符合市場行情，同時反映買方對區域產業機能及長期價值的肯定。

觀音工業區位於桃園市觀音區，自1982年啟動開發以來總面積已逾630公頃，為北台灣最具規模的指標性工業聚落之一。

世邦魏理仕指出，觀音工業區內基礎設施完善，產業結構多元，聚集台達電（2308）、英業達（2356）與盛弘生技等知名企業，加上鄰近桃園國際機場、西濱快速道路、高鐵桃園站及國道二號，交通便利、區位優勢明顯。

世邦魏理仕分析，隨著近年電商、冷鏈與物流產業需求日益成長，觀音工業區具備轉型為北台灣物流樞紐的潛力，讓相關土地交易動態亦備受業界矚目。