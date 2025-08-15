快訊

公益不斷電！KPMG 攜手證交所、台北101傳遞愛的力量

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業主席陳俊光（右1）出席開賣儀式。圖／業者提供
KPMG安侯建業主席陳俊光（右1）出席開賣儀式。圖／業者提供

第13屆「愛市集：愛相聚 共創好市」15日在台北101松智大廳熱鬧登場，由KPMG安侯建業聯合會計師事務所攜手台北101、臺灣證券交易所、台灣怡和保全、仲量聯行、野村投信及World Gym世界健身共同舉辦，邀集20個社福及社會企業品牌齊聚，讓愛心與公益在地標建築中持續擴散。

活動由台北市勞動局長王秋冬、臺灣證券交易所副總經理杜惠娟、台北101董事長賈永婕與KPMG安侯建業主席陳俊光等貴賓共同揭幕，場面溫馨感人。

陳俊光表示，「愛市集」自12年前創辦以來，已攜手198家社福機構與社會企業，累積公益銷售金額近900萬元，不僅讓更多人看見長期默默付出的公益夥伴，也打造企業與社福攜手的平台，「這份成果來自每一位參與者的支持與愛心。」

賈永婕指出，台北101不只是地標，更要成為實踐社會責任的推手，「只要是值得關注的議題，我們都願意投入，每一份善意都能帶來改變。」

來自苗栗的幼安教養院院長林勤妹則說，感謝現場每一位支持者，無論是逛市集的民眾、企業代表、志工或長期陪伴的夥伴，「因為有你們，我們走得更遠、更有力量。」她也呼籲大家繼續把愛與希望傳遞下去。

今年開場表演由桃園市復興區義盛國小Yulung合唱團帶來精彩演出，KPMG志工隊更特別陪孩子們登上台北101觀景台，留下美好回憶。

參與的社福團體與社企包括立達啟能訓練中心附設實習商店、唐氏症基金會愛不囉嗦庇護工場、心路基金會、喜憨兒基金會、樂山園、憨星人工作坊等社福單位，以及仁舟社會企業、昕樸永續、金喜檸檬社等社企，共同透過市集將愛心化為實際行動。

台北101 賈永婕 社會企業

