打房後首宗招商案 逾百億投資、高捷O9站B、C基地聯開案向建商招手

繼捷運O9站聯合開發案A基地成功招商後，高市捷運局再辦理B及C基地公告招商，15日由高雄市副市長林欽榮帶隊、北上舉辦招商說明會，吸引近30家投資團隊齊聚參加，包括中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長于俊明、潤泰創新、冠德建設、遠雄建設等中大型開發商均到場。

此案也是政府去年9月底祭出打炒房政策後，首個地方政府招商案；不過面對當前買氣冷清房市，去年獲全國招商王的高雄市政府，在開發商保守看待市場下，全案能否獲建商點頭、願意出手投資，成為測試後續房市景氣的指標風向球之一。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄在國家體育場、衛武營公園相繼落成之後，體育賽事活動成為城市發展重要的引擎，O9站旁的中正運動場也肩負起這樣的責任。

林欽榮指出，高市府團隊2022年開始進行改造計畫，透過都市計畫變更以及既有中正運動場改建，創造一個高品質運動園區以及有話題的都市門戶街區，市府參考紐約高架公園（High Line）的案例，將40年歷史的中正運動場，從原封閉式場所改造成開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，原屬封閉型的運動場建築脫胎換骨成為Kaohsiung Highline，部分看台改造為商店、文創小舖、咖啡酒吧、Co-Working空間，未來將成為一處具備多元商業、生活服務的複合機能性場域，整個改建在今年4月完工開放民眾使用，將重新以開放的姿態，融入居民生活，成為媲美「紐約曼哈頓高架公園」的開放式城市地標與市民生活的新空間。

高雄市政府捷運局局長吳嘉昌表示，過去中正運動場周邊均為體育場用地，為加速該區開發，捷運局在2022年啟動都市計畫變更，經市政府及內政部都委會二級二審後，將體育場用地變更為捷運開發區，土地使用分區為捷運區開發區，建蔽率及容積率分別為70%、630%，使用項目比照一般商業區，並可比照商業區申請開放空間獎勵20%，因此投資人可自行規劃商業及居住設施等，以利活絡中正運動場周邊商業與居住活動。

負責招商作業的仲量聯行表示，「高捷O9站B、C基地捷運聯開案」預估兩基地投資總金額各達37.07億元、98.47億元，又以地段更優、開發總樓地板面積逾3萬坪的C基地最受矚目，兩案總銷各約64.3億元、156.1億元，高市府目標攜手開發商合作、將捷運O9苓雅運動園區站打造為一座運動休閒創意街區。

O9捷運開發區A基地已在今年4月完成評選，B、C基地則在今年7月底公告招商，，B 基地面積 1,436 坪，開發量體約 1.63 萬坪，預估總投資額 36.9 億元；C 基地面積 3,131 坪，開發量體約 3.62 萬坪，預估總投資額達 98.4 億元，A、B、C三基地合計可為捷運局創造96億元之收益挹注捷運建設。

本次招商基地不僅是中正交流道進入市區的第一站，距離衛武營藝文特區僅一站之隔，周邊更整合Kaohsiung Highline運動休閒機能，具備成為國內最大運動休閒生活聚落的條件，本案將於2025年12年31日截止投標。

林欽榮表示，高雄近五年來透過地方與中央高度整合與合作，展現出強勁的產業升級與都市轉型動能，推動多項經濟、產業、交通、環保及城市治理方面的變革，引進全球半導體龍頭台積電投資興建先進晶圓製程產線，並結合陽明交大、清大等學研機構與周邊產業鏈，打造完整的科技產業生態系，已成功吸引民間企業投資高雄。