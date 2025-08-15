陞醫生技獲佳世達集團策略投資 邁入成長新階段

陞醫生技15日宣布，獲得佳世達集團策略投資。此次投資將使陞醫加速技術商業化，並與佳世達集團攜手強化通路整合，深化醫療產業布局，推動陞醫邁入成長新階段。

陞醫成立於2020年，是一家專注於精準醫療與生物製劑的領先企業。擁有「生化脈衝」之專利技術，可根據需求調整誘導細胞方式，改變外泌體具體功效，生產高純度、高質量的誘導型生化脈衝外泌體及相關產品，可應用於生技醫藥、育髮、美容和醫材等領域。

陞醫過去三年已成功將多項產品推向市場，與全球醫療趨勢高度契合，致力於提升醫療可及性與患者福祉。

陞醫董事長謝儒生表示，此次與達利投資及佳世達的合作，是陞醫實現市場擴張的重要里程碑。佳世達在醫療通路與智慧解決方案的深厚實力，將協助我們加速產品商業化，加快國際市場開發的速度，進一步提升患者福祉。期待與佳世達攜手，共同打造改變生命的醫療解決方案。

陞醫「跨世代功能誘導生化脈衝外泌體應用技術平台」，可大幅縮減產品開發時間與成本，去年更榮獲第21屆國家新創獎肯定。陞醫運用獨家專利的「生化脈衝技術」，專注於開發和生產高品質的功能誘導型外泌體，相較於傳統的外泌體，生化脈衝外泌體透過獨家專利技術，提升特定功效數十倍，其外泌體內含有之蛋白質含量提高202%，以及內含有之miRNA含量提高188%，使其在促進細胞修復、組織再生等方面具有更顯著的效果。

在此獨家技術基礎上，佳世達集團對陞醫的策略投資，可望加速陞醫的技術商業化，並與佳世達合作打造從研發到通路的完整醫療生態系。

透過此次投資，陞醫將加速內生性與外延式成長計畫，包括擴大研發能力、增加生產規模及拓展全球市場，進一步鞏固陞醫在生物醫藥領域的領導地位，特別是在AI醫療與個人化醫療的快速成長市場，為全球患者提供更優質的醫療服務。