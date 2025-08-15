遠雄人壽發起公益捐血 近千人挽袖響應

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
公益捐血活動，遠雄人壽台中岷高、岷湛通訊處同仁攜手多元夥伴共襄盛舉。遠雄人壽／提供
遠雄人壽2025年公益捐血活動，分別在台東、台北、桃園、台中與高雄5地接力舉行，來自各地的業務同仁犧牲假日自願擔任服務志工，邀請民眾挽起袖子響應捐血，緩解血荒危機，也進一步推廣捐血可促進身體新陳代謝，降低心血管疾病發生率，帶動健康綠生活。

根據血液基金會的統計數據，17-20歲年輕世代的捐血比例逐年下滑，從2015年的15%降至2024年9.2%。為提高年輕族群捐血意願，遠雄人壽加倍努力，透過服務志工團多方宣傳及分享，帶動許多年輕朋友熱情參與，以愛傳愛。

遠雄人壽關注民眾的健康，除不斷推出健康型商品及外溢保單，也長期推動家照喘息服務等，贊助社會弱勢團體。為號召多元夥伴共襄盛舉，今年捐血活動合作公益夥伴無數，包括發鹿鶴園蔬食茶藝館、FS57、鍋域涮涮鍋、植界蔬食、芳茲生技、17有思、匠極致鍋物、丙子壹言堂和愛心人士江承鴻、張秉凱等大力贊助，各方提供活動資源，讓捐助者好禮拿不完。

遠雄人壽已連續10年不間斷舉辦公益捐血活動，號召了近萬名民眾參與，累積募集上萬袋血液，透過捐血做愛心，協助許多家庭度過難關。儘管捐血者與受助者之間互不認識，但遠雄人壽相信，推廣公益捐血可以搭建起一座愛的橋樑，讓社會更有溫度，並鼓勵大眾踴躍參與，為社會注入更多的正能量。

捐血 志工 遠雄人壽

