七期新豪辦「聯聚中衡」第四季登場 打造國際新門面

近一年住宅市場雖因政策影響，趨於保守觀望，但實價顯示，台中商辦交易逆勢上揚，今年第一季較去年同期提升5個百分點，且有逐年增加趨勢，其中逾七成集中於七期新市政中心。

房仲業分析，近年，無論是台商回流設立總部，還是高科技產業擴張，都將辦公空間視為品牌形象的延伸，隨著形象需求升溫，台中七期新市政中心除了是豪宅聚落外，更是各企業主爭相進駐的區域，商辦交易因此一路增溫。

看好市場格局，聯聚建設宣布攜手義大利國際建築團隊ACPV ARCHITECTS ，預計第四季推出全新地標「聯聚中衡大廈」。

聯聚表示，ACPV ARCHITECTS由建築大師 Antonio Citterio 與 Patricia Viel 共同創辦，代表作遍及全球，包括寶格麗酒店、米蘭文華東方酒店等，擅長整合建築、傢俱與室內設計，被譽為低調奢華美學的先行者。

中衡設計靈感源自義大利經典建築「比薩斜塔」與「米蘭維拉斯加塔」，以量體堆疊雕塑感輪廓，結合密斯‧凡德羅的雋永精神，形塑有別於傳統塔樓的細膩立面與高度識別性，為具國際視野的買家創造獨特、稀有的世界級辦公空間。

聯聚表示，聯聚中衡位於市政北二路與朝富路口，位處74號快速道路與國道遠眺市中心首排，占地1,928坪，樓高37層，以全新門面形象，打造七期天際線上的新座標，並規劃60至130坪彈性格局，滿足企業多元需求。

主建築物命名為Uffizi，與之相鄰規劃一棟名為Gallery的複合式空間，外立面以螺旋向上的律動感，展現設計張力，規劃引進義式風格相關生活品牌與餐飲，打造一個公共廣場Piazza，營造可散步、交流、共享的城市開放空間。

房仲表示，台中七期新市政中心長年被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶，集結市政中心、國際級飯店、百貨商圈、歌劇院與市政公園等完整機能。隨著台積電中科擴廠及供應鏈廠商進駐，七期商辦市場再度升溫，成為企業爭相布局的核心區域，除聚集多家國際會計師事務所，五大金控與私人銀行亦加速布局。

目前市政路延伸工程已動工，未來將與持續擴張的台中科技廊道更緊密連結，其中包括水湳經貿園區、台中工業區和精密機械科技創新園區。作為台灣政經核心，七期的位置靠近南北交通樞紐，上下游供應鏈在此匯聚，將更加確立其作為國際企業總部與資產配置首選地段。

聯聚建設先前已在七期打造兩棟豪辦，包括為台灣隱形冠軍企業量身規劃的「聯聚中雍大廈」，以及與日本建築大師隈研吾合作，以建築融合自然，將城市綠意引入辦公空間的亞洲地標「聯聚中維大廈」。