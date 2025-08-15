快訊

小宅十大交易熱區曝 台中兩區「500萬有找」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近一年全台25坪以下小宅交易熱區。資料來源／永慶房屋
近一年全台25坪以下小宅交易熱區。資料來源／永慶房屋

小坪數總價較低，近年逐漸成為購屋民眾熱門選項。永慶房產集團統計全台近一年25坪以下小宅交易熱區前十名。桃園中壢區以一年759件居冠；新北市有5區上榜，台中的西屯區和北區，也擠進前十，熱度不輸北部行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢區小宅交易多集中在中壢車站生活圈及機捷沿線，包括老街溪站、環北站、高鐵桃園站與桃園體育園區站周邊。

該區捷運建設持續推進，如機場捷運、綠線延伸至中壢等，以及重劃區如青埔、過嶺等持續發展，加上中壢區25坪以下住宅總價相對親民，平均僅約543萬元，對比雙北市入手門檻較低，也吸引不少小資族從雙北轉向中壢置產。

全台25坪以下小宅交易熱區前十名中，新北市就占據5個席次，包括淡水，中和、三重、板橋與新莊。

中和區小坪數住宅主要分布於中正路、景平路周邊；三重集中在三和路、重新路沿線；板橋則以文化路一段、四川路、民生路三段為主；新莊則多落在中正路一帶。

這些區域的小坪數住宅大多鄰近捷運站，交通便捷，平均單價落在5字頭至6字頭，總價約在1,000萬元上下。對於預算有限但又希望離市中心不遠的通勤族群而言，既能享有完善機能，又兼顧價格與地點，是相對理想的購屋選擇。

台中市的西屯區與北區分別以617件、607件的小宅交易量，擠進全台前十名。兩區平均總價僅476萬元與426萬元，是榜上「五百萬有找」的小宅熱區。

陳金萍指出，西屯區鄰近中科台中園區與台中工業區，就業人口穩定，加上區內有逢甲、東海等大學商圈，形成學生與上班族共構的強勁居住需求，帶動小宅市場交易熱絡。

北區則為台中早期發展的文教重鎮，擁有一中商圈、中醫商圈、中友百貨等商業核心，並聚集台中科大、台灣體大、中醫大等多所大專院校，同樣匯集大量學生與就業人口，小坪數住宅產品相對受青睞，吸引自住與置產族群進場。

房市示意圖。永慶房產集團提供
房市示意圖。永慶房產集團提供

機場捷運

