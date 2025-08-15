房市兩樣情！台中住宅冷、商辦逆勢衝出大黑馬 豪宅一哥出手了

台中市住宅預售案今年第一季受美國關稅、新台幣匯率升值等因素影響，買氣冷，反觀台中商辦今年第1季逆勢上揚5%，衝出大黑馬，其中逾70%集中在七期新市政中心；台中豪宅一哥聯聚建設宣布，第4季推出頂級商辦「聯聚中衡大廈」壓軸。

台中市不動產開發公會市調統計，台中上半年住宅預售案推案量2547.9億元、共1萬1188戶，較去年同期2781.5億元、1萬2241戶減少233.6億元，年減8.4％。

台中市不動產開發公會市場資訊委員會觀察，從去年第4季起，不斷有大案推遲進場，今年第1季受美國關稅、新台幣匯率升值等影響，住宅預售案出現「價量雙跌」格局，顯示市場熱度降溫。

反觀台中商辦今年第1季，交易卻逆勢上揚，較去年同期提升5個百分點，其中逾70%集中在七期新市政中心，凸顯核心地段的吸引力與不可取代性。

房仲觀察，近年台商回流設立總部，加上高科技產業擴張，商辦被視為企業門面。台中七期新市政中心除了是豪宅聚落外，商辦更是吸引企業主爭相進駐。隨著台積電中科擴廠及供應鏈廠商進駐，七期商辦買氣升溫，聚集多家國際會計師事務所，五大金控與私人銀行也加速布局。

聯聚建設創辦人江韋侖強調，作為中台灣政經核心，七期的位置靠近南北交通樞紐，上下游供應鏈在此匯聚，將更加確立其作為國際企業總部與資產配置首選地段。